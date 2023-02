– Et utrolig uheldig signal

– Nå er vi så få bønder her i bygda, at vi merker hver og en som gir seg, sier Kari Anne Aaby.

Hun og broren Hans Fredrik Aaby har vokst opp på gården Tveiter i Asker, hvor foreldrene har forpaktet siden 1987.

På bygdene i Asker har det blitt drevet med jordbruk siden jernalderen. Her finnes både næringsrik kornjord, gress og utmark. For ikke å snakke om den korte veien til hovedstaden.

Det var ikke uten grunn at det var Asker som ble valget da kronprins Olav bestemte seg for å begynne som gårdbruker ved kjøpet nabogården til Tveiter, Skaugum, i 1929.

– På Skaugum har du fin, vestvendt svartjord, og vestmarka og slippe dyra på om sommeren. Du kan vel egentlig ikke får det mer midt i smørøyet, sier Hans Fredrik Aaby.

Men gården som en gang var indrefileten i Askers kulturlandskap, har mistet mye av sin fordums glans, mener Kari Anne og Hans Fredrik.

La ned drifta

Det var i 2010 at kongehuset vedtok å endre drifta på Skaugum. Jorda skulle forpaktes bort, og buskapen selges. Familien skulle ikke lenger selv stå for drifta.

Før det ble Skaugum drevet av en gårdsbestyrer, som var ansatt av kronprinsen. Selv om det altså ikke var kronprinsen selv som kjørte våronn, mener Aaby-søsknene at det er en vesentlig forskjell på det å forpakte bort, og det å drive gården gjennom en bestyrer.

– De som forpakter jorda nå er flinke folk og driver glimrende. Men det sier seg selv at det blir en annen bruk enn når noen driver gården selv. Det blir en mer tidvis bruk, og de som forpakter blir ikke en del av nærmiljøet på samme måte, sier Hans Fredrik.

De som i dag forpakter jorda på Skaugum, bor på Ås på andre siden av Oslofjorden, forklarer Hans Fredrik.

Fjøsdrift skal erstattes med lagerutleie

9. februar ble det kjent at Kronprinsen fikk innvilget en søknad om å rive fjøset på Skaugum. Det skal erstattes med et lagerbygg til kommersielt utleie.

– Når man river fjøset er det på en måte ingen vei tilbake. Det blir spikeren i kista for normal drift på Skaugum, sier Kari Anne.

De reagerer også på at fjøset omtales som "gammelt" i media.

– Det er et svært godt fjøs fra 1991. Det er ikke et gammelt fjøs i norsk sammenheng, og det er mange bønder som driver i langt eldre fjøs enn det, sier Hans Fredrik.

Asker kommune burde gjøre en bedre jobb med å ivareta landbruksinteressene i kommunen, mener Aaby-søsknene.

– Det er mye press på eiendommene her. Og det har nok vært en holdning som går litt ut på at de som vil ha et stort hus i Asker kan kjøpe seg en gård, sier Kari-Anne.

Hun mener også bruksendringen av fjøset viser dette.

– Det kan være at dette er en omregulering til næringsvirksomhet som andre som eier en landbrukseiendom kanskje ikke ville få innvilget, mener Kari-Anne.

– Ingen grunn til å anta særbehandling

Kongehuset ved kommunikasjonssjef Guri Varpe, skriver på epost at det har blitt søkt om bruksendring på like vilkår som alle andre.

– Det er ingen grunn til å anta at kommunen har særbehandlet søknaden på noe vis.

Asker kommune avviser også påstanden om at kongefamilien blir særbehandlet i byggesaksspørsmålet. De forklarer at tillatelsen som er gitt gjelder en "midlertidig lagerbygning".

– Kommunen har ikke fattet vedtak om omregulering på Skaugum, men gitt tillatelse til riving av låve/fjøs og en midlertidig dispensasjon for nybygg av en midlertidig lagerbygning, skriver Helena Langeland avdelingsleder Helena Langeland

– Midlertidigheten anses avgjørende da det er vurdert at både dagens drift og jordbruksdriften i nærmeste fremtidig ikke vil være avhengig av bygningen som ønskes revet. Det nye bygget vil lett kunne endres tilbake til landbruksformål når det er behov for det.

Kommunen skriver videre at søknaden er behandlet som en hver annen byggesøknad.

– Likebehandling står sentralt ved vurderingen av om kommunen vil innvilge dispensasjon når vilkårene er oppfylt.

De ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

– Et utrolig uheldig signal

Hans Fredrik og Kari Anne Aaby ser med bekymring på utviklingen i landbruket nasjonalt, men også i lokalmiljøet

– Fagfellesskapet her er både aldrende og mindre enn det var før. Det er nok mer grått hår enn det noen gang har vært på bondelagsmøtene her i området, sier Hans Fredrik.

Søsknene mener tidspunktet for rivingen omtrent ikke kunne vært verre, og viser til krig og kostnadsøkning i landbruket.

– Når du vet at det er bønder som driver i 30 graders hellinger i skyggefulle daler, og som legger utrolig mye innsats i å produsere god norsk mat, så er dette et utrolig uheldig signal, sier Kari Anne og legger til:

– Jeg opplever det som litt respektløst overfor den næringa vi prøver å holde i hevd.

De mener det er utrolig gode forutsetninger for god økonomisk drift på Skaugum. At selv ikke kongefamilien får dette til å gå rundt viser noen grunnleggende strukturelle utfordringer.

– Vi er ikke i tvil om at kronprinsen er opptatt av miljø og samfunn, men det virker som Skaugum har dabbet sakte, men sikkert av. Det har blitt mer og mer en residens enn et mønsterbruk, sier Hans Fredrik.

– Tenk om de hadde brukt Skaugum til å gå foran og være innovative. Da er det trist at man river fjøset og setter opp et lager.