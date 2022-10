Nå spiser vi mer bearbeidet potet enn fersk matpotet

Nordmenn spiser i dag mer bearbeidede potetprodukter enn vi spiser fersk matpotet. Det viser tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

I 1996 spiste vi 28,5 kilo potet per innbygger i året. 25 år senere spiser hver av oss 18 kilo.

Til sammenligning spiser nordmenn 29 kilo bearbeide potetprodukter i året. En stor del av dette er ferdigprodukter som pommes fries, chips og potetmos.

– Ofte er det et dårlig valg for helsen, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i OFG i en pressemelding.

Konkurranse fra pølse, pasta og pizza

Hun mener den tidligere lavkarbobølgen kan ha påvirket potetkonsumet i negativ retning. I tillegg tror hun at kostholdet er endret og at poteten ikke lenger har en naturlig plass på tallerkenen hos de yngre.

– Potet serveres ikke sammen med de tre «p-ene»: pølse, pasta og pizza. Heller ikke til tacoen. Flere av p-ene kan vi gjerne spise litt mindre av, det ville vært godt for helsen, påpeker Bogstrand Sagen.

– Potet inneholder mindre kalorier

Ifølge ernæringsrådgiveren er potet sunnere enn både hvit ris og pasta.

– Potet inneholder mindre kalorier, mer vitamin C og mer fiber. Fiber gjør godt for fordøyelsen og bidrar til at du føler deg mett lengre. Flere studier som sammenligner måltider med pasta, ris og potet med samme kalorimengde, viser at man blir mer mett av måltider med potet, sier hun.