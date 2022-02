Tine har sluppet vårens nyheter, og flere nye plantebaserte produkter kommer etter hvert til butikkene.

Blant nyhetene finner vi Gryr Fyldig Havredrikk og Gryr Naturell Havredrikk, som nå er laget av kun norske råvarer.

Tine lanserte Gryr-merkevaren, en plantebasert serie fra Sunniva, i 2017. Frem til nå har meierisamvirket brukt finsk havre.

– For aller første gang kan det norske folk velge havredrikk laget av norsk havre i butikken. Etterspørselen etter plantebaserte produkter øker, og vi håper at når nordmenn skal velge plantebasert at de velger norsk havre i glasset, skriver Tine om havredrikkene.

Plantebasert fløte

Annonse

Gryr-produktet Til Matlaging har fått nytt navn og nytt design. Gryr Matfløyel er basert på herdet kokos- og rapsolje, og skal ifølge Tine ha samme egenskaper og bruksområder som kremfløte og matfløte.

– Matfløyel er enkel å bruke fordi den fungerer like bra kaldt som varmt, i søte som salte oppskrifter. Den passer like godt i en hjemmelaget suppe som krem på pavlovaen, opplyser Tine.

Plantebasert erstatning for ost

Den siste nyheten er Gryr Revet, som Tine har utviklet i samarbeid med den norske pizzarestaurantkjeden Pizzabakeren.

– Gryr Revet gjør det enklere å velge plantebasert fordi den smelter perfekt og blir gyllen i ovnen, skriver meierisamvirket om produktet som erstatter osten.