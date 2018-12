Nå skal sykehjemsmaten bli bedre

- Hensikten med det nye Matgledekorpset er å bidra til at mat og måltider på institusjoner blir dagens høydepunkt, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til Nationen.

Hoksrud innrømmer at en rekke medieoppslag denne høsten om mat for eldre har rystet og opprørt både ham og mange andre:

- Saka i Aftenposten med tall for underernæring blant eldre i Oslo kommune gjør sterkt inntrykk. I en TV 2-reportasje smakte pårørende i flere kommuner på sykehjemsmaten og brakk seg. Jeg reagerer kraftig på det som blir presentert – og har bedd kommunene om å ta seg sammen. Slik kan vi ikke ha det i Norge i 2018, sier Hoksrud.

Har besøkt hele landet

Sammen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har Hoksrud de siste ukene invitert til seks inspirasjonsdager i alle landsdeler om nettopp matglede og helse for eldre.

– Vi er opptatt av at de eldre skal få sunn og smakfull mat. Derfor styrker regjeringen arbeidet med mat og måltider for eldre, sier Åse Michaelsen til Nationen.

Under inspirasjonsdagen om mat for eldre i Hamar nylig presenterte Hoksrud det nye Matgledekorpset.

Mer matglede blant eldre

– Vi har plukket ut fem svært dyktige fagpersoner på mat og ernæring som i første omgang skal reise rundt til institusjoner i ulike kommuner i Hedmark og Oppland for å inspirere til økt innsats for matglede blant eldre, sier Hoksrud og legger til:

– Dette er ett av flere tiltak i arbeidet for å sikre bedre mat og måltider for eldre i alle fylker. Erfaringene fra Matgledekorpset i Innlandet skal etter hvert deles med resten av landet.

Michaelsen og Hoksrud har stor tro på det nye Matgledekorpset - og håper at tilbudet blir godt mottatt ute i kommunene.

Gode måltid – bedre livskvalitet

– Matgledekorpset og inspirasjonsdagene retter seg mot alle som jobber med mat og helse til eldre, enten i hjemmetjeneste, på institusjon, i helseledelse eller kommunalt, men også private aktører, sier Michaelsen.

– Å sørge for at eldre får god og smakfull mat kan både redusere medisinbruken og gi bedre livskvalitet. Derfor er dette et viktig satsingsområde for regjeringen, legger hun til.

Fakta Matgledekorpset Pilotprosjekt som skal bidra til bedre mat og måltider for eldre som bor på sykehjem og de som får middag levert hjemme. Bakgrunnen er blant annet en rekke medieoppslag denne høsten om mat for eldre på institusjoner som har rystet og opprørt mange. I Innlandet har de etablert et eget Matgledekorps som skal reise rundt til kommunene og inspirere til økt innsats for matglede blant eldre. Målet er at arbeidet som legges ned i pilotperioden skal danne grunnlaget for Matgledekorps over hele landet.

Hoksrud understreker at Matgledekorpset er ett av flere nye tiltak som skal bidra til å få enda mer fart på satsinga på god mat, matglede og gode måltidsopplevelser.

Vinstra imponerer

– Som politiker har jeg jobbet mye med mat- og måltidsengasjementet for eldre - og har også sittet i juryen til Gylne Måltidsøyeblikk. Vinneren i 2016 var Espen Sætha ved Sundheim på Vinstra. Der var jeg på besøk og fikk servert et nydelig måltid som Espen hadde tilberedt. Måten Espen og resten av staben på sykehjemmet Sundheim på Vinstra arbeider med mat og måltider på imponerer meg sterkt, sier Hoksrud.

Espen Sætha var til stede under lanseringen av Matgledekorpset på Hamar. Han vil også, ifølge Hoksrud, være en viktig medspiller for det nye matgledekorpset.

Matkorps med kokker og bønder

– Gode måltider er rett og slett en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Målet med pilotprosjektet Matgledekorpset er både å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier Hoksrud.

Han opplyser at det nye Matgledekorpset består av fem engasjerte personer med svært bred mat- og servicefaglig kompetanse: Kokk og forfatter Charlotte Mohn Gaustad, kokk og restauranteier Hai Hang, gårdbruker, kokk og opplevelsesarrangør Hans Brimi, hotelldirektør Mona Smestad og ernæringsfysiolog Marit Toverud.

– Dele med hele landet

Ansvarlig for det nye Matgledekorpset i Innlandet er seniorrådgiver Turid Windjusveen Olsen ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Hun opplyser til Nationen at institusjonene nå skal få hjelp til å strekke seg litt ekstra til beste for spisegjestene sine.

– Pilotprosjektet skal driftes av Fylkesmannen i Innlandet og målet er at minst 20 institusjoner skal få inspirasjonsbesøk i 2019. Alle kommuner og institusjoner i Innlandet kan melde seg på. De som får besøk av Matgledekorpset mottar også det nye Matglede-merket. Erfaringer og resultat skal vi dele med resten av Norge, sier Olsen.

Kortreist og lokalt

Ernæringsfysiolog Marit Toverud sier til Nationen at det er svært viktig at institusjoner er bevisste på valg og bruk av mat som serveres, sammensetning og variasjon av måltider.

– Matgledekorpset skal gi institusjoner matfaglig veiledning, tips og inspirasjon om måltider og mellommåltider. Vi vil også fokusere på hygge og trivsel rundt måltider. Brukerinvolvering og bevissthet rundt valg av råvarer og retter vil også være sentralt. Det vil også tema som kosthold og ernæring, sier Toverud, som jobber som prosjektleder ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesten i Hedmark.

– Lokale mattradisjoner, sesongvarer og sesongretter vil være andre sentrale tema for Matgledekorpset. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet - og å ha en god dialog med spisegjestene om hva de ønsker seg, sier Toverud.

– Uverdig og uforsvarlig

Et annet medlem av det nye Matgledekorpset er Charlotte Mohn Gaustad, som er daglig leder av Markestad Gård i Vangsåsen, der hun blant annet har en rekke matkurs og driver Charlottes husmorskole.

Skaper hverdagsmagi Charlotte Mohn Gaustad, kokk, forfatter og medlem av Matgledekorpset Her handler det mye om vilje til å gjennomføre og skape hverdagsmagi for beboere på sykehjem.

– Det er på høy tid at fokuset på eldre og mat kommer enda mer på banen. I det store totale bildet vil vi få bedre samfunnsøkonomi og bedre folkehelse ved mer forebyggende arbeid. Med tanke på eldreomsorgen er det rett og slett uverdig og uforsvarlig å skulle servere mat som ikke er næringsmessig riktig, smakfull og variert og nok behovstilpasset, sier Mohn Gaustad, som også er kjent fra en rekke matprogram på TV.

– Skape hverdagsmagi for beboerne

Hun mener mange sykehjem viser at det er fullt mulig å lage fantastiske måltider innenfor budsjett.

– Her handler det mye om vilje til å gjennomføre og skape hverdagsmagi for beboerne, sier hun.

– Vi håper arbeidet som legges ned i pilotperioden danner grunnlaget for Matgledekorps over hele landet. Essensen er at vi skal jobbe sammen for et felles mål, på tvers av fagområder - slik at matnasjonen Norge skal være gjennomsyret av stolthet, gode måltidsopplevelser og full av mat som er bra for oss, sier Mohn Gaustad.