Nå skal hagefuglene telles

Dette er det femtende året på rad at nordmenn oppfordres til å telle småfuglene som kommer innom hagen eller på hytta.

– Telleresultatet blir verdifulle data for å gi oss et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter, skrev Birdlife, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, i en pressemelding denne uka.

Ifølge Birdlife kan hagefugltellingen også bidra til å sette søkelys på hvordan klimaendringer endrer artssammensettingen for overvintrende fugler i Norge og i Norden. Hagefugltelling arrangeres også i de andre nordiske landene i januar.

Det er kjøttmeis, blåmeis og skjære som pleier å være de vanligste artene i hagefugltellingen.

I fjor deltok over 30.000 personer i tellingen, og rundt 583.000 fugler ble meldt inn.