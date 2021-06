Nå skal det bli full internettdekning på riksveiene

– Å ha dekningsutfall på slike veier kan gi utfordringer for sikkerheten og beredskapen. Det er viktig at trafikanter som utsettes for ulykker, har behov for veihjelp eller annet får mulighet til å melde ifra om det, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til NTB.

Partiet fremmet flere forslag om saken i Stortinget tirsdag, som alle fikk flertall og sikrer full dekning langs alle riksveier.

– Jeg er selvsagt glad for at Frp fikk gjennomslag for alle våre forslag, men dette er først og fremst en fornuftig seier for alle bilistene, sier Bruun-Gundersen.

Fremskrittspartiet foreslo blant annet at Statens vegvesen og Nye veier får krav om å overlevere nye veiprosjekter med full dekning fremover. For eksisterende veier ba de regjeringen om å lage en fullstendig oversikt over alle punktutfall, og at disse må utbedres i løpet av neste år.