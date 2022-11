Nå skal «alt» smake julebrus: – I ferd med å bli en ny norsk tradisjon

Hvert år tøyer mat- og drikkeprodusentene grensene for å få kunder til å kjøpe nettopp deres produkter. I god tid før jula ringes inn finnes det allerede mange nye julevarer på markedet.

Denne sesongen er det smaken av julebrus som gjelder. Nå får du kjøpt både yoghurt, iste, saft og skumgele med den populære smaken.

Nationen har samlet et utvalg produkter med julebrussmak, både nyheter og et par varer som har vært til salgs ei stund.

Skyr rød julebrus

For aller første gang har Q-meieriene lansert Skyr med smaken av rød julebrus. Den islandske yoghurtvarianten kommer i begrenset opplag, og meieriet melder om en god start på salget.

– Skyr med smak av rød julebrus flyr ut av butikk etter bare to uker i salg. Butikkene melder om godt gjenkjøp, og vi får daglig inn henvendelser fra forbrukere som lurer på hvor de kan finne den, sier Q-sjef Kristine Aasheim til Nationen.

– Hvis dette fortsetter kommer den til å bli utsolgt i god tid før jul, legger hun til.

Aasheim forteller at forbrukerne har vært med på å bestemme yoghurtens smak og design.

– Vi har fått inn mange forslag fra forbrukere som ønsker seg ulike julesmaker i Skyr. Vi har testet flere smaker – pepperkake, juleskum, mandarin og ulike julekrydder etter innspill fra fansen. Til sist var det julebrus som scoret best av alle smakstestene, og vi ser allerede nå at denne smaken har blitt en favoritt hos mange, forteller hun.

Brynild julebrus

Mange elsker de små, sure colaflaskene i smågodthylla. Nå har godteriprodusenten Brynild lansert skumgele-biter med smak av julebrus.

For å ikke skuffe julebrusfansen inneholder posen smaken av både rød julebrus og brun julebrus.

«Rød eller brun? Vi heier på begge», står det på posen til Brynilds nye juleprodukt.

Fun Light julebrus

Orklas Fun Light julebrus er kanskje produktet med julebrussmak som har hatt størst suksess etter lanseringen i 2020.

Den sukkerfrie saften ble raskt utsolgt da den kom på markedet for to år siden. Så populær at mange solgte produktet dyrt på Finn.no.

Skal vi tro kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim, selger saften i bøtter og spann også i år.

– Det er er tydelig at julebrussaften faller i smak og det ser ut til at den er minst like populær i år. Fun Light julebrussaft er i ferd med å bli en ny norsk tradisjon, sier hun til Nationen.

I år trenger du ikke å bekymre deg for at julebrussafta forsvinner fra butikkhyllene.

– Vi har mer enn doblet produksjonen i år, basert på den fantastiske mottakelsen produktet fikk de to første årene, forteller Aandstad Ekheim.

ZERoh! Hoho julebrus

I fjor tok Lerum opp kampen med Orklas populære julebrussaft, da de lanserte intet mindre enn to versjoner av sukkerfri ZERoh!-saft med smak av rød og brun julebrus.

Begge variantene er å finne i butikkene også i år. Markedssjef i Lerum, Ronny Solvik, forteller hvorfor de ville lage julebrussaft.

– Det var rett og slett fordi vi så at det var svært høy interesse for saft med smak av julebrus, sier han til Nationen.

For å skille seg fra konkurrenten Orkla tilbyr de altså smaken av både rød og brun julebrus.

– For Lerum har rød julebrus alltid vært favoritten, men når vi nå skal selge ZERoh! med julebrussmak, fremsto det ganske åpenbart at vi likevel måtte gå for både rød og brun, sa Solvik under lanseringen i 2021.

Sunniva iste julebrus

Tine har også slengt seg på trenden med julebrussmak. De har nå sluppet en sesongvariant av Sunniva iste som smaker julebrus.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Olav Håland i Tine lot de seg inspirere av Orklas Fun Light julebrussaft.

– Etter suksessen med Fun-saft med julebrussmak i 2020, viste det seg at julebrussmak også fungerer for produkter uten kullsyre, sier han til Nationen.

– Smaken skaper engasjement og bidrar til å gjøre Sunniva iste relevant også utenfor høysesongen som er på sommeren, fortsetter Håland.

– Hvordan har salget gått hittil?

– Som for alle produkter kan vi ikke si noe konkret om salgstall, men vi har hatt en pangstart på salget. Salget er over forventning, forteller kommunikasjonsrådgiveren i Tine.