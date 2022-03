Nå må jegere gjennomføre skyteprøve igjen

I jaktåret 2020/2021 slapp jegerne å gjennomføre skyteprøven på grunn av koronapandemien. I fjor var det kun krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.

Men fra jaktåret 2022/2023 blir det igjen krav om en årlig skyteprøve for jegerne. Jaktåret starter 1. april.

– Skyteprøven er et viktig ledd i kvalitetssikringen og forberedelsene til storviltjakta. Det er fint at vi nå etter to år med tilpasninger er tilbake til normalen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Skyteprøve for storviltjegere er en obligatorisk skyteprøve som alle jegere må avlegge årlig for å kunne jakte på storvilt med rifle i Norge.

På tross av at det ikke var krav om obligatoriske skudd i skyteprøven for jaktåret 2021/2022, viser statistikken fra Jegerregisteret det ble totalt gjennomført 99.363 skyteprøver.

– Det er fint å se at jegerne er opptatt av å forberede seg til storviltjakta. Vi opplever at norske jegere generelt er opptatt av sikkerhet og dyrevelferd i forbindelse med jakta, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fra 1. april 2022 trer de nye jakttidene i kraft. De fleste jakttidene videreføres, men det blir blant annet innført kvoter for jakt på ærfugl, felles jaktstart i hele landet for kanadagås og forskjøvet jakttid på storskarv. Det er ikke lenger tillat å jakte på rødvingetrost, heilo og beverrotte.