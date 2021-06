Nå kommer ny hundelov på høring

Landbruks- og matdepartementet startet arbeidet med ny hundelov i fjor høst, etter å ha fått inn 360 innspill.

Planen var å ha forslaget til endringer i hundeloven klar til høring blant befolkningen i vår, men først nå varsler departementet at loven er på vei ut til offentligheten.

"Arbeidet har blitt noe forsinket og endringsforslaget vil bli sendt på høring etter sommeren 2021, med tre måneders høringsfrist. Det tas fortsatt sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022", skriver departementet.

Flere organisasjoner har jobbet for å få på plass en ny hundelov. Forslaget om en endring ble lagt frem i Stortinget i 2017 av Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre og nå Klima- og miljøminister.

Annonse

Det har blitt identifisert flere deler av hundeloven som det skal arbeides videre med:

– Sikring av tilstrekkelig lik praktisering av forskriftshjemlene i hele landet.

– Mer fleksibel adgang til å gjøre unntak for reglene om båndtvang. Det vurderes derfor om dette bør kunne fastsettes i forskrift.

– Presisering av ordlyden og definisjon av ulike begreper som gir føringer for virkemiddelbruken. Dette for å tydeliggjøre rettstilstanden og gjøre det enklere for politiet å bruke hjemlene på en hensiktsmessig måte.

– Vurdering av kostnader i forbindelse med forvaring av hunder under klagebehandling av avlivningsvedtak.

– Vurdering av hjemmelen til å registrere personer som har blitt ilagt forbud mot å holde hunder opp mot reglene i GDPR.