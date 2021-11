Nå kommer den britiske ribba i norske butikker

– Det har omtrent alltid vært importert ribbe til jul. Grisen har ikke så mye ribbe på seg, som vi gjerne ville at den skulle hatt, sier Nibio-forsker Ivar Pettersen til NRK Nyhetsmorgen.

Nationen har tidligere skrevet at 50.000 kilo fersk ribbe skal kjøpes inn til Norge i desember fordi handelsavtalen med Storbritannia etter brexit ga en tollfri kvote.

Norge har byttet kvoter på ribbe, pølser og egg for å selge sjømat.

Bondelagsleder beklager

Ifølge Pettersen kommer det hvert år ribbe til Norge fra land som Tyskland.

– Før Brexit hadde Storbritannia adgang til importkvoter til Norge, såkalte EØS-kvoter. Storbritannia har alltid vært en viktig handelspartner for Norge. Det er viktig for norske næringsinteresser at det blir videreført gode samarbeidsrelasjoner til gjensidig fordel, forklarer Pettersen til statskanalen.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, vil helst at nordmenn skal spise norsk ribbe.

– Vi prøver jo å være mest mulig selvforsynt med alle kjøttslagene. Sånn sett synes jeg det er beklagelig at man måtte gi en innrømmelse til Storbritannia på kjøtt og ribbe. Dette er i utgangspunktet 50.000 kilo med ribbe, som vi har tapt verdiskapning på i Norge, sier han til NRK.

– Importen er et supplement

Ifølge kanalen er kjøperen av halve kvoten av den britiske ribben Norturas datterselskap Noridane.

Nortura er eid av bøndene, og når det først blir åpnet for kjøttimport, mener Gimming at det er greit at det er bøndenes eget selskap som tar en andel.

– Dette volumet vil bli tatt inn i den grad det er behov for det i markedet. Importen er et supplement til det som vi har mulighet til å produsere i Norge, forteller bondelagslederen til NRK.