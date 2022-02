Nå kan jordbruks- og veksthusnæringen søke om strømstøtte

Landbruksdirektoratet har nå åpnet opp for at foretak i jordbruks- og veksthusnæringen kan registrere seg for å få strømstøtte. Dette med forbehold om endelig stortingsvedtak.

– Hvert foretak må selv registrere grunnleggende informasjon om virksomheten og målepunkt-ID’er knyttet til aktiv jordbruks- og veksthusproduksjon via Landbruksdirektoratets nettsider. Dette gjøres kun én gang og utbetalingene skjer deretter fortløpende i perioden det gis strømstøtte for, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Siste frist for å registrere seg for strømstøtten er 15. mai 2022.

Skogdrift og hagebruk defineres ikke som jordbruk, men landbruk, og faller derfor utenfor ordningen.

Tak på 20.000 kWt per måned

Strømstøtten for jordbruk og veksthus er foreslått beregnet tilsvarende som for strømstøtteordningen for husholdninger.

Staten skal dekke 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022.

For jordbruksvirksomheter er det et tak på 20.000 kWt per foretak per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er noen øvre grense.

Foreslår 500 millioner til ordningen

Bakgrunnen for forskriften er de høye strømprisene i siste del av fjoråret. Dette er en midlertidig ordning for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Det er foreslått at det bevilges 500 millioner kroner til ordningen. Støtten baseres på forbruksdata fra Elhub.