Nå kan du levere din stemme

Selve valgdagen er ikke før 9. september (også 8. september i noen kommuner), men allerede i dag kan du levere din stemme til årets valg.

Ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg stemte hele 24 prosent på forhånd, noe som tilsvarte stemmer fra 585.250 velgere.

Stemmer for fremtidig fylke og kommune

Det er kommunene som skal informere om hvor og når man kan levere sin forhåndsstemme, men det er også mulig å bruke nettsiden valglokaler.no for å finne fram til valglokalene.

Nytt av året er at innbyggere i kommuner eller fylker som skal slås sammen ikke stemmer for den kommunen eller det fylket man nå bor i, men for den og/eller det man bor i 1. januar 2020.

Det har vært mulig å stemme fra 1. juli for personer som ikke har hatt mulighet til å stemme i den ordinære valgperioden, men selve perioden starter altså 12. august.

Digitale stemmekort

I år er det også delt ut digitale valgkort i 18 kommuner. Disse kommunene er Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og Vågan.

Under forhåndsstemme-perioden kan du levere din stemme hvor du vil i landet, mens på selve valgdagen må stemmen leveres i den kommunen du vcar bosatt i 30. juni i år.