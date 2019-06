Nå kan du få rømme på papp

– Som en av Norges største brukere av emballasje må vi ta ansvar for å redusere unødvendig plastemballasje, sier leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm i en pressemelding,

Tine tror at denne endringa kan kutte 500 tonn plast i året. De skriver videre i meldinga at det å teste ut rømme på pappbeger er viktig skritt i Tines arbeid med 100 % fornybar embalasje innen 2023.

– Vi håper dette nybrottsarbeidet kan inspirere folk til å ta gode miljøvalg. Vi vet at funksjonell emballasje er viktig i dag, og håper å få med folket på at bærekraftig emballasje er like viktig. Det er vi helt avhengig av for at pappbegeret skal bli en realitet, sier Malm.

I første omgang skal rømmebegerne testes i Kiwi-butikker i ti uker fra 16. september.