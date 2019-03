Nå kan du få larver i brødet hos Meny

Larvene tilsvarer 2,1 prosent av brødet, og er dyrket fram på Larveriet på Voss.

Salget vil i første omgang skje i 22 Meny-butikker, skriver butikkjeden i en pressemelding.

– Insekter kan bli en del av framtidens mat i Norge, slik de allerede er i store deler av verden. Nå tester vi ut hvor mottakelig forbrukerne er gjennom å tilby larver i brød. Brødet smaker godt, man smaker ikke larvene. Og de er faktisk små superhelter, sier Mari Kristine Kasbo, kategoriansvarlig for bakeri i Meny.

Hun er forberedt på varierte tilbakemeldinger, men sier at det er høy interesse for nyheter generelt blant butikkens kunder.

– Larver på menyen virker utenkelig for de fleste nå, men kanskje ikke om fem-ti år, i lys av de enorme klimautfordringene vi står overfor, sier Kasbo.

Fakta I disse butikkene selges brødet Meny Fornebu Meny Bryn Meny Bærums Verk Meny Jarhuset Meny Røa Meny Sandvika storsenter Meny Nordbyveien Meny Skjetten Meny Ørebekk Meny Ringnes Park Meny Gystadmarka Meny Nordstrand Meny Hagaløkkveien Meny Holmen Meny Jessheim Meny Vøyenenga Meny Trekanten Meny Stovner Meny Mosseporten Meny Grønland Meny Høvik Meny Skøyen Kilde: Meny

Utvider larveproduksjonen

Larveriet på Voss har dyrket fram melbillelarver siden 2016, men så lang har dette kun vært til tørket snacks. Nå skal de utvide, i håp om at flere velger larver i kosten.

– Det er utrolig spennende at større aktører som Bakehuset og Meny tester ut larvene våre. I veldig mange land er larver helt vanlig å spise. For å ta vare på jordkloden og håndtere økt matmangel, er vi nødt for å tenke nytt rundt matproduksjon, sier Marie R. Sagen i Larveriet i pressemeldingen.

Brødet er utviklet av Bakehuset, som har vært opptatt av at brødet skal både smake godt og være grovt. Målet er også at det skal ligne på andre brød både i smak og konsistens.

Slipper ut seks ganger mindre enn storfe

Larvene som brukes er dyrket fram gjennom åtte uker. Ifølge Meny er utslippet ved produksjon av en kilo protein gjennom mellarver seks ganger lavere enn ved produksjon av storfe.

– Melet fra melbillelarver er proteinrikt og i det ligger det mange muligheter. Om ingrediensen blir godtatt av kundene, kan vi bruke den i flere produkter, og også øke andelen i Mjølmumsbrødet. Vi ønsker å teste ut nye næringsrike ingredienser og samtidig utvikle oss i bærekraftig retning. Å bake malte larver inn i brødet er med på å ufarliggjøre noe som kan bli framtidens mat, sier Amund Skrutvold, produktutviklingssjef i Bakehuset i pressemeldingen.

Han legger til at melet fra melbillelarvene har en svak nøttaktig smak. Personer med skalldyrallergi bør holde seg unna brødet, da det kan gi allergiske reaksjoner.