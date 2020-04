Nå kan du bruke lys ved jakt på villsvin

Regelendringen tredde i kraft 1. april, og kommer som en følge av handlingsplanen mot villsvin som ble publisert i november i fjor.

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Villsvinet er uønsket i Norge, men dersom man ikke gjennomfører uttak av villsvinet, vil de kunne mangedoble seg i løpet av få år. I dag er det 400 og 1200 individer, om 50 år regner man med at det kan være over 40.000 dersom man ikke har en aktiv forvalting.

Med fast montert lys menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Flere er skeptisk til villsvin i norsk natur. Villsvin gjøre store skader på dyrket mark, ettersom de graver opp jordene for å skaffe seg mat. I Sverige er de årlige kostnadene for villsvinskader på en milliard.

Villsvinet er også smittespreder av den afrikanske svinepesten, som har spredt seg ut i verden de siste årene.