– Etter at jeg møtte rekefiskere i Mandal forrige uke, har jeg nå besluttet at det skal bli lovlig å ha en krepseåpning i sorteringsristen i rekefisket inntil pågående redskapsforsøk er fullført, og vi har fått vurdert hva som skal være endelige og permanente regler, sier Nesvik i en pressemelding.

Fiskeriministeren understreker at bifangsten av sjøkreps er et viktig økonomisk supplement i rekefisket, og sier at han håper at tillatelsen kan bidra til økt lønnsomhet for rekefiskerne.