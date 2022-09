Nå får pelsdyrbøndene kompensasjon

– Endelig får bøndene erstatning etter at Solberg-regjeringen la ned forbud mot pelsdyrnæringen for fem år siden. Bøndene har ventet altfor lenge. Derfor er det bra at vi nå får ut tilbudene etter den endelige erstatningsordningen som Sp, Ap, Frp og SV sikret flertall for på Stortinget våren 2021, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, i en epost til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men erstatningen har latt vente på seg.

Les også: Danmark vil igjen tillate minkavl

I mai 2021 vedtok Stortinget en rekke forbedringer av erstatningsordningen. Det er disse som nå følges opp og som ligger til grunn for oppgjørene.

– Fryktelig spent

Foreløpige og usikre anslag fra regjeringen viser at ordningen vil gi erstatning til pelsdyrbøndene på 2,6 milliarder kroner. Pelsdyrbøndene kan velge om de vil ha erstatning basert på bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi.

– Pelsdyrbøndene er fryktelig spente nå. De har ventet i fem lange år med harde politiske kamper og omkamper, der inflasjon allerede har spist mye av erstatningen, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef for Norges Pelsdyralslag i en kommentar.

Hun sier næringen fortsatt er «dypt bekymret» for om erstatningen faktisk dekker tapene bøndene er påført.

– Det er komplisert å erstatte en hel næring som har blitt forbudt. Hver bonde rammes forskjellig. Om noen ender opp med for lite, håper vi på en god dialog med regjeringen om løsninger og justeringer. Detaljene betyr alt for dem det gjelder, sier Wormdahl.

Er betalt 420 millioner

Geir Pollestad sier at det har vært viktig for Senterpartiet å gi pelsdyrbøndene en anstendig behandling.

– De foreløpige oppgjørene fra Solberg-regjeringen var langt unna det, og derfor har vi styrket ordningen betydelig. Selv om vi var imot vedtaket om forbud, så har vi tatt det ansvaret som staten bør ta når man innfører et næringsforbud. Det er ikke enkeltbøndene som skal bære kostnaden ved statlige vedtak. De skal få dekket sitt økonomiske tap, sier Pollestad.

I sommer var det betalt ut rundt 420 millioner kroner i kompensasjon til pelsdyrbøndene etter det gamle regelverket. Dette regelverket gjaldt fram til lovendringen trådte i kraft.