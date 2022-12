En god del av husholdningsavfallet i Norge blir allerede kildesortert i dag. Men fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut.

– Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, i en pressemelding.

Les også: Fra neste år blir det strengere krav til søppelsortering

Utsorteringsgrad på 70 prosent

Annonse

Det anslås at de nye kravene gjør at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes, øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035.

For bioavfall som matavfall og hageavfall, anslås økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035, ifølge regjeringen.

«De kommunene som har sentralsortering, kan fortsette med dette. Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene, hvor man i 2035 må ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall», skriver departementet.

Ny krav for plast- og bioavfall

I tillegg til de nye kravene om utsortering av plast- og bioavfall, er det vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

– Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene. Nå skal vi sikre at dette blir ny plast i stedet for avfall, sier Øren Heen i pressemeldingen.