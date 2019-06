Nå er Olav Thon og Sissel Berdal Haga Thon gift

Det til sammen 175 år gamle brudeparet ble erklært som rette ektefolk av Oslos ordfører Marianne Borgen, som sto for vielsen på Thon-eide Hotel Bristol.

– Dette er et litt spesielt par, fordi de viser med all tydelighet at kjærligheten ikke har noen aldersgrense, sier ordføreren til NTB.

Planene om bryllupet ble kjent i mai.

– Jeg håper at de får mange flotte år sammen i tiden som kommer, sier Borgen.

Festen begynte med at brudeparet tok imot gjestene i døren.

Utenfor var det rene 17. mai-stemningen. Gaten var fylt av bunads- og dresskledde mennesker med norske flagg. Kampen Janitsjar spilte opp til dans med blant annet Postgirobygget-klassikeren «En solskinnsdag», mens alle ventet på brudeparet.

Til slutt kom de ut døren, vinket til de frammøtte, og ble møtt med jubel og hurrarop.

Bruden var ikledd en gul drakt og oransje hatt. Brudgommen hadde på seg dress, grønt magebelte – og selvfølgelig den karakteristiske strikkeluen.

– Dette er festlig. Fantastisk, sa brudgommen til den oppmøtte pressen.

Thons forlover er forlegger Erling Kagge og brudens er søster Gunnel Berdal Wullstein.

I over 30 år har Thon og Haga vært et par. Samtidig har eiendomsmilliardæren vært gift med Inger Johanne Thon, som tidlig ble rammet av sykdommen Alzheimer. Hun døde i april i fjor.