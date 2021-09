Nå er Norge gjenåpnet

– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag – 561 dager etter at hun innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Lørdag klokken 16 ble ordene til virkelighet. Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Lettelser i reiseregler

I tillegg til at ulike restriksjoner innenlands oppheves, blir det også lørdag ettermiddag lempet på innreisereglene til Norge.

Annonse

Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land blir opphevet. Reisende fra oransje områder og barn under 18 år må ikke lenger i innreisekarantene.

Videre fjernes karantenehotell som krav, men det opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested, og Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, forlenges ikke når det utløper 1. oktober.

Fortsatt noen råd

Til tross for lettelsene i samfunnet, vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller i skoler og barnehager, etter lokale vedtak.

Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.