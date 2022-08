Det er stor forvirring blant forbrukerne rundt hvor mange skiver bacon det skal være i en pakke med Gilde Stjernebacon.

«Åpnet en pakke Gilde stjernebacon i dag. Der var det bare 4 skiver bacon», skriver Asbjørn Sletten i et innlegg i Facebook-gruppa Venner av norsk landbruk.

Over 200 personer har kastet seg inn i debatten, og det tydelig at folk i kommentarfeltet har ulik opplevelse av produktet.

– Før har det vært sju, i det siste har det vært seks, skriver en person.

– Nå har det vært fem, kommenterer en annen.

– Driter i både vekt og pris. Vil ha seks skiver slik det var før. Da får de heller ta mer for pakken da, skriver noen andre.

Les også: Norturas strømkostnader tredoblet i første halvår

Råvaremangel førte til vektjustering

Vi har kontaktet Nortura for å finne ut hvor mange baconskiver det egentlig skal være i pakken. Det viser seg at samvirkeselskapet har justert vekta på produktet fra 140 til 120 gram.

– Dette er en midlertidig løsning som trådte i kraft i fjor grunnet blant annet råvaremangel, skriver kommunikasjonssjef i Nortura, Mari Hagerup, i en e-post til Nationen.

– I første omgang lanserte vi en pakke med tynnere skiver for å opprettholde seks skiver i pakken. Da ble skivene for tynne og vanskelig å håndtere. Vi har nå samme tykkelse som opprinnelig, men da med fem skiver i pakken, fortsetter hun.

Tilbake til seks skiver

Hagerup opplyser at enkelte pakker kan ha færre skiver, men vekt og mengde skal alltid være den sammen.

– Fra uka 38 endrer vi vekt tilbake til 140 gram slik at folk får flere skiver bacon i pakken. Da blir hovedregelen seks skiver igjen. Råvaresituasjonen er bedret og forbrukerne har vært flinke til å fortelle oss at de ønsker seks skiver i pakken, forteller hun.

– Hva har dere å si til forbrukeren som kun fikk fire skiver? Er dette riktig, eller har det skjedd en feil under produksjonen?

– Pakkene produseres på vekt for å sikre at mengden er lik selv om antall skiver kan variere. Vi er glad for å kunne oppjustere volumet tilbake til det opprinnelige. Folk er glad i bacon og det er vi også, skriver Hagerup i e-posten.