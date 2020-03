Nå er den genetisk viktige ulven tilbake i ulvesonen

Dette gjør at Miljødirektoratet nå håper at ulven skal etablere seg innenfor ulvesonen.

– Det er bra at ulven er tilbake i ulvesonen som er det området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt leveområde. Vi har per i dag ikke informasjon som tilsier at ulven har slått seg til ro og etablert seg, men vi håper at det vil skje i løpet av våren, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i direktoratet i en pressemelding.

Ulven ble i november i fjor flyttet fra Engerdal i Hedmark til Kongsvinger som ligger innenfor ulvesonen.

Beveget seg langt

Ulven ble bedøvet, påsatt GPS-sender og kjørt i bil til et skogområde i Kongsvinger kommune hvor den ble sluppet fri.

Så begynte ulven på en lang vandring. På to måneder beveget den seg 1120 kilometer i luftlinje. Kartet viser hvordan ulven beveget seg, før den havnet i nesten samme område som den var i, før den ble flyttet.

Ifølge direktoratet har ulven kun oppholdt seg i ro i kun 14 dager. Dette var da den kom til området nær Engerdal.

– Det lengste oppholdet hadde den i månedsskiftet januar-februar da den oppholdt seg i fjellet i Rendalen kommune, sier Vangen.

Tomt revir

Under årets jakt innenfor ulvesonen ble Letjenna-reviret tømt. Fire ulver ble skutt, mens de to siste ulvene i flokken har vandret ut. Tidligere erfaringer viser at nye ulver kan komme til et tidligere revir for å slå seg til.

– I området hvor det har vært etablerte revirer er det ikke uvanlig at det dukker opp nye ulver. Det er ofte på bakgrunn av at dette er territorier som er ansett for å være egnet med nok mat og at det er greit å oppholde seg der, har Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet tidligere fortalt til Nationen.

Da ulven kom tilbake til samme område som den ble flyttet fra, var frykten at den skulle bevege seg inn i samenes reinområde.

I første omgang var ulven inne i området til Rendal Renselskap. Leder i Renselskapet, Jo Inge Haugseth, mente ulven burde felles, i frykt for at samene ville skyte den ulovlig dersom den kom inn i deres område.