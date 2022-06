Volumet er ennå ikke på topp, og prisen per kurv er fortatt ganske stiv, men landets største dagligvarekjeder melder om at de første norske jordbærene har ankommet butikkene.

Coop opplyser i en pressemelding at de første kurvene med norske jordbær kommer til deler av Østlandet denne uken.

– De norske jordbærene har allerede nådd butikkhyllene i Stavanger-området, og de første bærene på Østlandet kommer til salgs i midten av uken i våre Mega-butikker, sier sortimentsjef for frukt i Coop Norge, Atle Olsen, ifølge presseskrivet.

Optimale vekstvilkår så langt

Værmessig har det vært en god periode for jordbærdyrking med mye sol og ikke altfor høye temperaturer. Da får bærene tid til å vokse i et rolig tempo.

– Bærene har hatt optimale vekstvilkår så langt, og det ligger an til å bli en bra start på sesongen med søte og smakfulle bær, sier Olsen.

Coop regner med at de aller fleste i landet vil ha tilgang på norske jordbær i slutten av juni så lenge vær og vind fortsetter å spille på lag.

– Andre uka i juli markerer normalt starten på høysesongen. Da har vi jordbærprodusenter fra hele landet og det vil være mye jordbær tilgjengelig for kundene, forteller Coops sortimentsjef.

Høy pris i starten

Til Nationen opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge at en kurv med norsk jordbær nå koster 79,90 kroner.

– Men dette kan endre seg fort, og vi håper at prisen kan falle allerede inn mot helgen etter hvert som vi får tilgang til mer bær. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å holde prisene så lave som mulig og være minst like billige som konkurrentene, skriver Kristiansen i en e-post til Nationen.

Olsen forklarer den høye prisen slik:

– Prisen vil være høy nå i starten grunnet lavt volum, men det kan endre seg raskt. Får vi en periode fremover med varmt vær vil det gi høyere volum og lavere pris, sier han ifølge pressemeldingen.

Full dekning i juni/juli

Hos butikkene i Norgesgruppen kom de første norske jordbærene forrige uke.

– Det har vært bær tilgjengelig lokalt tidligere også, men det var først i uke 23 at volumene var av en viss størrelse, skriver kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, i en e-post til Nationen.

– Det vil fortsatt ta litt tid før vi har norske jordbær overalt, men vi regner med at tilgjengeligheten øker kraftig de neste par ukene og at vi vil ha full dekning av norske jordbær i butikkene våre fra uke 26, altså i overgangen juni/juli, fortsetter hun.

Norgesgruppen eier dagligvarebutikkene Meny, Kiwi, Joker og Spar. Ifølge Søyland må kjedene selv svare på hva kurvene med norske jordbær koster.

Sesongen har blitt lengre

Høsten 2021 satte Norgesgruppen seg et mål om å øke salget av norske jordbær med 50 prosent i løpet av 2025. Gartnerhallen, Bama og produsenter er også med i prosjektet.

Søyland forteller at de allerede i år ser resultater av initiativet.

– Hvor lenge vil det være mulig å få kjøpt norske jordbær i år?

– Hvis været spiller på lag med jordbærprodusentene, så regner vi med å ha norske jordbær tilgjengelig til godt uti september, svarer kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen.

– Prisene varierer gjennom sesongen

Kategori- og innkjøpsdirektør hos Rema 1000, Line Aarnes, opplyser at mange av deres butikker også får de første norske jordbærene denne uken. Blant annet butikker i Bergen, Molde, Mo, Trondheim og i Vestfold og Telemark.

– Det er fortsatt litt tidlig i sesongen. Vi regner med å tilby norske jordbær til alle som vil ha fra månedsskiftet juni/juli, skriver Aarnes i en e-post til Nationen.

– Hva koster det per dags dato for en kurv med norske jordbær hos dere?

– Prisene varierer gjennom sesongen og faller normalt når det er mye jordbær på markedet. Dette skjer gjerne i begynnelsen av juli måned, opplyser hun.

Aarnes legger til at de håper å kunne selge norske jordbær gjennom august og ut i september.

– Det er mer sen-produksjon enn tidligere med bruk av planter som blomstrer flere ganger i sesongen, skriver kategori- og innkjøpsdirektøren i Rema 1000.