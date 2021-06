Nå er de norske jordbærene her – men de er ikke billige

For mange blir det ikke ordentlig sommer før norske jordbær står på bordet, og nå har de første norske bærene kommet i butikkene.

Denne sesongen må du regne med å betale mer for jordbærkurven enn normalt. Bakgrunnen for dette er mangelen på sesongarbeidskraft, som rammer både jordbær- og grønnsakbønder.

Grossisten Bama bekreftet i slutten av mai overfor Dagsavisen at de venter «en viss prisøkning i alle ledd», men at det er for tidlig å si noe om hvor stor den vil bli.

Coop: – Vi må selge de bæra vi har

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, forteller at det blir utfordrende å dekke den store etterspørselen etter norske jordbær denne sesongen.

– For å sitere kanskje Norges mest kjente jordbærselger gjennom tidene, Petter Stordalen; vi må selge de bæra vi har. Målet er å selge mest mulig norsk jordbær, men det kommer til å bli en krevende sesong hvor vi må supplere med noe import, skriver Kristiansen i en e-post til Nationen.

Ifølge Kristiansen har de begrenset tilgang til norske bær på Østlandet, Sørlandet og Rogaland, mens det i Midt-Norge er en håndfull butikker som har fått sine første kurver.

– Vi er tidlig i sesongen, og da er prisene alltid litt høyere på grunn av lite bær i markedet. Fra neste uke er det meldt om noe økning i tilgangen, og da håper vi å ha mer norske varer i våre butikker, og at prisen presses noe ned, opplyser han.

Pandemien gjør at mange produsenter sliter med tilgang til plukkere, som igjen gjør at det kan bli lite bær i markedet. Dette påvirker prisene på bærene.

– Pandemien gir også produsentene høyere kostnader, og samlet kan dette føre til mindre tilgang på bær og litt høyere jordbærpriser enn normalt. Når vi setter våre priser så følger vi Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS), og skal være konkurransedyktige på pris ut til kundene, påpeker Kristiansen.

– 90 kroner er mye penger for mange

Da Nationen tok turen til en Coop Extra-butikk tirsdag, kostet en kurv med 500 gram norske jordbær 89 kroner.

– Kundene er vant til at prisen er høy på starten av sesongen, men det er klart at når prisen ligger rundt 90 kroner, så er dette mye penger for mange. Coop og vår lavpriskjede Extra skal i hvert fall gjøre det vi kan for å holde prisene så lave som mulig, skriver Kristiansen.

– Hvorfor skal folk velge norske jordbær når prisen er det dobbelte av prisen for utenlandske jordbær?

– Fordi den smaker bedre og er produsert av norske bønder. Fordi det er begrenset tilgang på moden norsk bær, er prisen som alltid litt høyere i begynnelsen av sesongen. Prisen vil mest sannsynlig falle utover sommeren, ettersom bærene blir moden, svarer Coops kommunikasjonssjef.

Norgesgruppen: – Prisene faller når volumet øker

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, opplyser at deres butikker, Kiwi, Meny, Spar, Nærbutikken og Joker, hittil kun har hatt tilgang på noen få paller med norske jordbær. Hun forsikrer derimot at det kommer inn masse bær til helgen og utover i neste uke.

– Vi har ikke jordbær på lager. De plukkes og selges veldig fort, ofte nær der de er plukket. Hovedtyngden av norsk jordbær vil være slutt i september, skriver Søyland i en e-post til Nationen.

Onsdag denne uken lå prisene på norske jordbær på mellom 60 og 80 kroner kurven i Norgesgruppens butikker, men ifølge Søyland vil prisene falle i løpet av uken.

– Jordbærene prises ulikt i alle våre kjeder, det prises også litt ulikt geografisk etter lokal konkurranse og tilgjengelighet, påpeker hun, og legger til at salget har godt fint hittil, og at etterspørselen har vært grei.

– Hvorfor skal folk velge norske jordbær når prisen er det dobbelte av prisen for utenlandske jordbær?

– Kundene synes nok det er litt for dyrt når prisen er på 80 kroner, men prisen faller nå som volumene øker, og da er vårt inntrykk at kundene synes prisen er ok. Norske jordbær er unike på smak, og det vet norske forbrukere å verdsette. Vi er ikke bekymret for at vi ikke skal få solgt norske bær, skriver Søyland.

Rema 1000: – Etterspørselen er stor

Presseansvarlig hos Rema 1000, Torkel Nohr Fjørtoft, opplyser at de nå får inn noen paller med norske jordbær om dagen på landsbasis.

– Jordbærene høstes daglig når de er modne, og volumet kommer trolig til å øke de neste dagene, og det ser vi frem til, skriver Nohr Fjørtoft i en e-post til Nationen.

Per dags dato ligger prisen hos Rema 1000 på mellom 59 og 89 kroner per kurv med norske jordbær.

– Kundene er nok vant til at prisene er litt høyere i starten enn utover i sesongen. Etterspørselen er stor, vi får solgt alt uten problemer, opplyser Nohr Fjørtoft.

– Hvorfor skal folk velge norske jordbær når prisen er det dobbelte av prisen for utenlandske jordbær?

– Kundene våre elsker forståelig nok norske bær, og de er jo et klassisk sommertegn for mange, så vi prioriterer norsk når det er sesong. Samtidig kommer vi til å ha andre alternativer til lavere priser tilgjengelig, så lenge det ikke er mulig med 100 prosent dekning av norske jordbær, skriver Rema 1000s presseansvarlig.