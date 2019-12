Nå er danskenes villsvingjerde på plass

Mandag ble de siste delene av gjerdet på grensen mellom Tyskland og Danmark satt opp. Det er danske myndigheter som har satt opp gjerdet, i et forsøk på å holde villsvinene ute.

Som i Norge er villsvin en uønsket art, og danskene forsøker å gjøre det de kan for å begrense utbredelse av villsvinet.

Det danske gjerdet var beregnet å koste 80 millioner, men prislappen endte til slutt på 45 millioner, skriver Danmarks Radio.

– Vi forventer ikke at gjerdet skal holde alle villsvinene ute. Men det representerer en betydelig barriere som sammen med nedskytingen av villsvin vil forhindre at en bestand bosetter seg her, sier skogsvokter Bent Rasmussen.

Afrikansk svinepest

Det er frykten for den afrikanske svinepesten som har gjort at danskene har satt opp det halvannet meter høye gjerdet. Sykdommen er ikke kommet til Tyskland, men ble nylig funnet kun åtte mil fra den tyske grensen i Polen.

Gjerdet har vært omstridt, og blant andre WWF og Det danske Naturvernforbundet har vært svært kritiske.

Til sammen er det 20 åpninger i gjerdet, hvor myndighetene vil bruke andre tiltak for å holde villsvinet ute.

Det var sommeren 2018 at danskene bestemte seg for å utrydde villsvinet. Gjerdet var et av tiltakene som ble satt inn. Da var det i overkant av 100 villsvin i Danmark.

Norsk plan

Nylig leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet en handlingsplan for hvordan villsvinbestanden skal holdes nede i Norge. Bestandsovervåking, helseovervåking, grunneiersamarbeid og forbud mot fôring av villsvin er blant punktene som da ble presentert.

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sa Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet, da planen ble presentert.