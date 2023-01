Nå blir maten dyrere: – Det er bekymringsfullt

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) advarer dagligvarebransjen mot å øke prisene mer enn nødvendig på onsdag.

– Det er ingen tvil om at økningen i matpriser er krevende for husholdningene. Barnefamilier rammes også. Det er bekymringsfullt og krevende å stå i. Det kommer på toppen av kostnadsvekst på en rekke andre områder, sier hun til VG.

Kjedene har selv varslet kraftige prishopp fra 1. februar. Det har tidligere blitt spekulert i at prisøkningene kan bli på opp mot 10 prosent.

Vil ikke spekulere i prisøkningen

Borch vil ikke si hva som er en «rimelig prisøkning».

– Det kan jeg ikke sette eller spekulere i, men dagligvarebransjen og leverandørene har et stort ansvar, sier hun til avisa.

For å takle prisøkningen mener landbruksministeren at folk kan «planlegge mer og bedre enn man har gjort tidligere». Hun viser til at nordmenn kaster enormt mye mat.

Om mulige sanksjoner

På VGs spørsmål om regjeringen kan gi sanksjoner hvis dagligvarebransjen og leverandørene ikke hører på rådene deres, svarer Borch:

– Nå har Norge sjelden tatt i bruk sanksjonsmuligheter. Det skal balansere seg av seg selv, men vi har innført en rekke tiltak for å få mer åpenhet om prisdannelse hos dagligvarekjedene.

Leverandørene har to så kalte «prisvinduer» hvert år hvor de kan øke prisene til dagligvarekjedene – dette er 1. februar og 1. juli.