Etter noen krevende korona-år, med stort press på produksjonen og tilgangen på råvarer, forventer Agra enda større utfordringer fremover.

Ringvirkningene fra krigen i Ukraina, kombinert med flaskehalsene i verdens leveringskjeder gir økt leveringsrisiko, press på prisene og økte kostnader.

– Vi ser at prisene på mange av våre viktigste innsatsfaktorer – som for eksempel rapsolje, egg, aluminium og ulike plastmaterialer – er mellom 30 og 125 prosent dyrere enn for ett år siden. Vi er derfor helt nødt til å øke prisene mer enn normalt fremover, sier konsernsjef Knut K. Heje i Agra i en pressemelding.

– Vår viktigste oppgave fremover blir å opprettholde høy servicegrad og samtidig sørge for at vi håndterer de kraftige råvareprisøkningene som treffer oss løpende, fortsetter Heje.