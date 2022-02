Nå blir det mer norsk mat på norsk sokkel

– Det er en stor seier, ikke bare for Safe-klubben, men for Equinor forpleining og for brukerne våre ut i havet, sier hovedtillitsvalgt Trond Cato Fylling på fagforbundets egne nettsider.

Han har sammen med Roger Fimland Maurstad i Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (Safe) stått på for at det skal serveres mer norsk mat på norsk sokkel.

Startet for tre år siden

Det var tilbake i 2019 at de la fram et vedtaksforslag på årsmøtet til Safe Sokkel Equinor, og seinere på landsmøtet til fagforbundet. Tre år seinere kan de nå feire at det blir mer kortreist mat på norske oljeplattformer.

– Det folk vi se ute i havet nå er en meny som reflekterer Equinor sin bærekraftsstrategi, sier Kjersti H. Torgersen, direktør for Equinor forpleining.

I tillegg til å kjøpe mer norsk mat, vil de også erstatte noe rødt kjøtt med plantebasert og hvitt kjøtt som kylling, fisk, vilt og svin.

Vil fortsatt importere

– Vi er et stort selskap, vi har en stor meny, og ikke alt på menyen er norsk, sier Torgersen, og legger til:

– Noe er importert og det vil det fortsette å være. Strategien vår er å se hvordan vi etter hvert nå kan bidra i den retningen, med å gjøre små grep hvert år som forhåpentligvis blir veldig bra for de som spiser ute på sokkelen.

Da saken ble reist i 2019, var daværende landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) blant dem som mente at oljebransjen og matindustrien sammen burde finne en løsning.

Grunnen til at det har vært en del importert mat på norsk sokkel er fordi de i all hovedsak ligger utenfor det norske tollområdet og er derfor ikke omfattet av norske tollsatser.