Nå avlives de forliste kalvene

Etter å ha vært fanget på havet i to måneder, blir nå de rundt 900 kalvene om bord på det libanesiske skipet Karim Allah, avlivet etter ordre fra spanske myndigheter, skriver finske landsbygdensfolk.fi.

Det var i midten av desember i fjor at fartøyene Elbeik og Karim Allah med totalt 2600 kyr forlot to ulike havner i Spania.

Kyrne skulle fraktes til Libya i Nord-Afrika, men på grunn av mistanke om utbrudd av virussykdommen blåtunge har båtene blitt nektet innreise i flere havner, blant annet i Tyrkia. Skipene har siden drevet på havet.

Ifølge Landsbygdens Folk har 22 av de 895 ungdyrene på Karim Allah død på turen. De siste to ukene har fartøyet ligget i havnen Cartagena i Spania.

Skipet Elbeik, som er registrert i Togo, er fortsatt til sjøs med 1776 kalver om bord. Spanske aviser skriver at skipet er lastet med Limousine og Charolaise oksekalver på mellom seks og tolv måneder.

Det har tidligere blitt rapportert om at flere organisasjoner har bedt om at veterinærer må få komme om bord på båtene for å undersøke dyrene. Dette skal ikke ha skjedd, og båtene skal heller ikke ha bedt om mer dyrefôr.