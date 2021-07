Sjøuhyre og havmonster vert i mytologi, folketru og litteratur brukt om ulike typar oppdikta, farlege skapningar som lever i havet. Det finst forteljingar frå heile verda om overnaturlege monster og fabeldyr i sjøen. Og sjøuhyra vert ofte skildra som enormt store. Det er berre å søkje på sjøuhyre eller sjømonste r på internett, og du vil få opp mengder av stoff om kva dei har trudd på i tidlegare tider.

Grensesprengjande fantasi

Grunnlaget for slike førestillingar kan ha vore fiskarar og sjøfolk som har sett uvanlege bølgjer, kval, store fiskar eller halvrotne kadaver i stranda. Dei har ikkje hatt annan kunnskap om havet enn det dei såg, eller trudde dei såg. Dette er så blitt tolka av til dømes prestar i opplysningstida og sidan poetar og forfattarar.

– Folk har til alle tider hatt ein eineståande fantasi. Og når fenomen og observasjonar har blitt prøvd forklart og sett i ein samanheng, kan ei fjør raskt bli til fem høns opp gjennom hundreåra. Dei første norrøne kjeldene våre manglar ikkje skildringar av monster når ein har prøvd å forklare «naturens voldsomheter», seier havforskar Gro I. van der Meeren ved Havforskingsinstituttet til Nynorsk pressekontor.

– Kjempeblekksprutar som rek i land kan få i gang fantasien hos kven som helst. Og ein flytande, død kval eller storhai som råtnar, kan sjå grotesk ut, med masse muskelfiber slengjande rundt. Det ser skremmande ut og luktar vondt, seier van der Meeren. Fagfeltet hennar er eigentleg krabbe og hummar, men ho har vore interessert i sjømonster i kulturhistorisk perspektiv i mange år.

– Men for ein biolog finst ikkje monster. Det finst berre veldig spennande dyr og fenomen. Heile havet er eit mysterium, seier forskaren.

Fakta Døme på sjøuhyre i mytologi og folketru Hafgufa, kjempestort sjøuhyre eller gigantisk kval («kjempefisk») omtalt i norrøn litteratur. Leviatan, vondt sjøuhyre som i jødisk mytologi og dikting blir tukta av Gud. Iku-Turso, sjøuhyre i finsk mytologi, i form av ein kolossal blekksprut eller kvalross. Krake, stort sjøuhyre («trollkval») i nordisk tradisjon, i blant tolka som ein enorm kval eller blekksprut. Midgardsormen (Jørmungandr), eit frykteleg sjøuhyre i nordisk mytologi som ligg på botnen av verdshavet i ein ring omkring alle land. Sjøhest (havhest, hippokamp), eit fabelvesen kjent frå fønikisk, gresk og seinare også etruskisk mytologi. Sjøorm, kjempeslange eller orm som ifølgje gamle segn lever i innsjøar eller i havet.

Forklaringsbehov

Ein grunn til at havmonster oppstod var at menneska hadde behov for å finne ei forklaring på kvifor folk og båtar forsvann på havet eller kva spesielle vêr- og bølgjefenomen som dei såg kunne vere.

– For å finne ei årsak eller lette på sorga, kunne havmonster og sjøuhyre, som kraken og draugen, få skulda. Dette var også ein måte å setje andre i respekt for havet. Havet var ingen leikeplass! seier Gro van der Meeren.

Kraken og draugen

I Noreg var mange langs kysten også redde for draugen. Han var eit varsel om død og vonde ting. Kraken var kjend i fleire land og er ein svært gammal myte. Allereie i Kongsspegelen frå 1200-talet er kraken skildra, men også 500 år seinare av biskop Erik Pontoppidan.

– Først var kraken eit godt teikn for fiskarane. Viss sjøen brått blei grunn på fiskefeltet, blei det forklart med at kraken hadde kome opp til overflata med masse fisk. Den naturlege forklaringa var truleg at fisken stod så tett under båten at fiskesnøret ikkje klarte å komme ned til botnen, seier van der Meeren.

Etter kvart vart kraken eit meir uhyrleg vesen.

– Det var engelske poetar som først skapte det farlege krake-monsteret. Det blei ei blanding av den bibelske myten om uhyret Leviatan og store blekksprutar, seier van der Meeren.

På tysk betyr ordet krake blekksprut, og vi kjenner farlege kjempeblekksprutar frå bøkene til mellom andre Jules Vernes (Ei verdsomsegling under havet) og Herman Melville (Moby Dick).

Framleis mysterium i djupet – og i fjæra

Sjølv om det ikkje finst monster i havet, kan det vere store og små dyr der som enno ikkje er oppdaga. Eitt mysterium er egg og larvar frå den vanlege akkaren Todarodes sagittatus som ingen førebels har sett.

– No har vi byrja få utstyr og teknologi som kan nå ned til dei djupaste og mørkaste områda. Men det er som å kikke inn i eit nøkkelhol. Det blir stadig oppdaga nye ting. Det er rart at nokon ønskjer næringsaktivitet på havbotnen når vi framleis veit så lite om kva som finst der av levande organismar, seier havforskaren.

– Det er mykje spennande i havet, men det er mykje gøy i fjæra òg. Strandsona er full av småkryp. Særleg no om våren er det mykje rart i sjøen som er utruleg fascinerande. Ta til dømes kongsnigelen, som er utbreidd langs heile kysten. Dette er eit rovdyr. Eit lite, ekte monster! Larvane til kongsnigelen et faktisk kvarandre, så det er berre nokre få larvar som veks opp, fortel van der Meeren.

– Får de inn tips frå folk som har sett spesielle fenomen eller artar i sjøen?

– Det er stadig nokon som tek kontakt. Og no er det enkelt å registrere funn på den nye portalen vår Dugnad for havet. Når det gjeld oppdagingar av nye artar er det ofte folk flest som finn dei først, og så tipsar oss. Hobbydykkarar, fiskarar og dei som likar å vandre i fjæra finn mykje spennande. Vi er kjempeglade for å få inn observasjonar. Av og til veit heller ikkje vi forskarar kva det er snakk om.

– Men kva trur du om sjøormfenomena i Seljordsvatnet og Hornindalsvatnet?

– Eg skal ikkje påstå at det ikkje finst noko rart i desse vatna. Men vi forskarar har jo ein teori om kva desse observasjonane eigentleg er. Dei som bur i områda må likevel få tru det dei vil. Og nokre mysterium må vi ha. Ei god historie må få lov å vere ei god historie, seier havforskar Gro I. van der Meeren.