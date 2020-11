Myndighetene ser på to erstatningsordninger for minkbøndene i Danmark

Ervervsministeriets forhandlinger om kompensasjon til danske minkbønder har ennå ikke ført til en avtale.

Det opplyser partileder Pia Olsen Dyhr i Socialistisk Folkeparti og Rasmus Jarlov i partiet De Konservative torsdag morgen, ifølge landbrugsavisen.dk.

Den danske landbruksavisen opplyser at cirka fire millioner mink hittil har blitt avlivet i Danmark, etter at et mutert koronavirus begynte å spre seg hos mink i landet i høst. Rundt 4,6 millioner mink på smittede gårder venter fortsatt på å bli avlivet.

Ser på to modeller for erstatning

I et utvalgsmøte onsdag opplyste Danmarks matminister, Mogens Jensen, at regjeringen legger opp til at minkbøndene kan velge mellom to mulige modeller for kompensasjon, skriver Landbrugsavisen.

Den første modellen vil gi de berørte bøndene «full og endelig erstatning». Det andre alternativet er en midlertidig erstatning og valget om å legge produksjonen i «dvale» fram til det er mulig å starte opp igjen i fremtiden.

Næringer som er direkte knyttet til pelsdyrproduksjonen vil også få erstatning, understreket den danske matministeren i utvalgsmøtet.

Pelskompensasjon for norske produsenter

Også her hjemme i Norge har kompensasjon for pelsdyrbøndene være et tema i et drøyt år. Også her skal bønder kompenseres for å legge ned hele driften. Den nye kompensasjonen er klar i månedsskiftet november/desember.

Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i eksproriasjonserstatningsloven. Det betyr at bøndene vil få det som er blitt kalt «full kompensasjon», noe som kan minne om ordbruken til den danske regjeringen.

Det var i juni 2019 at Stortinget gikk inn for et pelsforbud i Norge. Et halvt år senere var en kompensasjonsordning på plass. I februar 2020 ble derimot ordningen sendt tilbake til Landbruksdepartementet av Stortinget. Beskjeden var at ordningen måtte forbedres.