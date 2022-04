Myndighetene går sammen med næringslivet for å sikre matforsyning

Initiativet skal være en del myndighetenes oppdrag for å sikre sivil beredskap, hvor samarbeid med bedrifter og bransjeorganisasjoner spiller en viktig rolle.

Koronapandemien og nå også Russlands invasjon av Ukraina har vist viktigheten av at Sverige har god beredskap og robust matforsyning, skriver Livsmedelverket på sine nettsider.

Sikre mattilgangen i en krise

Livsmedelsverket og det svenske jordbruksverket jobber allerede med en rekke måter for å styrke nasjonal tilgang på mat. Når de går i gang med samarbeidet med næringsaktører er det for å sikre forsyningen av mat i alle ledd ved en eventuell krise.

– Tilgangen på mat er ekstremt viktig, spesielt i en krisesituasjon. Våre myndigheter har tidligere fått i oppgave å styrke matforsyningskapasiteten innenfor rammen av den sivile beredskapen. Med det arbeidet som nå starter, er ambisjonen at vi sammen med næringslivet skal komme fram til konkrete løsninger som vi kan gjennomføre, sier Annica Sohlström, generaldirektør i Matverket.

Samarbeidet er viktig for Sveriges beredskap

Målet med initiativet er å skape et nettverk av foretak, bransjeorganisasjoner, myndigheter og andra aktører med stor betydning for matforsyningen. Nettverket skal forbedre handlingsalternativ for å kunne håndtere forstyrrelser i ulike deler forsyningskjeden.

Myndighetene og næringslivet skal også utvikle et varslingssystem for å tidlig oppdage forstyrrelser som kan lede til matmangel.

– Det er næringslivet som står for den faktiske matforsyningen og myndighetene skal gi forutsetninger for at de skal kunne tilby forbrukerne sikker mat, jamvel i krisetid og krig. Resultatet av dette regjeringsoppdraget vil også ha betydning for Sveriges beredskap. Derfor er det bra at dette arbeidet nå starter, sier det svenske jordbruksverkets generaldirektør Christina Nordin.