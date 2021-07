Mye ledig sengeplass på DNTs hytter

Rekordtidlig snøsmelting gir sjeldent flotte forhold i fjellet, og det er nesten merkelig at det er så mye ledige senger, mener generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

– Kanskje har noen latt seg lure av fulle hoteller og fornøyelsesparker og tar det for gitt at alt er fullt. Men verdens største lekeland, fjellet, er åpent, og har masse boltreplass for store og små, sier han.

Mer plass på flere hytter

På grunn av smittevern må alle som besøker en DNT-hytte i sommer, huske å bestille rom på forhånd.

Nå utvides kapasiteten på en del av de største selvbetjeningshyttene, som Olavsbu i Jotunheimen, Reinheim på Dovrefjell, og Lågaros og Kjeldebu på Hardangervidda.

Det er mindre kapasitet på selvbetjeningshyttene enn vanlig for at gjestene skal kunne holde nødvendig avstand.

– Nå øker vi kapasiteten i tråd med at samfunnet åpner opp. Antall senger som kan bestilles, økes derfor på hytter som har store fellesrom, og dette vil vi vurdere løpende utover sesongen, sier Jan Erik Reiten, eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn.

Væromslag

Røde Kors ber samtidig både turgåere og båtfolk om å være oppmerksomme på væromslag både på fjellet og sjøen.

– Etter en lang periode med mye fint vær er det nå svært skiftende mange steder, sier leder Kjersti Løvik for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors.

Fjellturer i kaldt og vått vær betyr ofte bruddskader, ifølge Løvik.

– Er forholdene dårlige kan det dessverre også ta litt tid før hjelpen kommer, så man må kunne ta vare på seg selv mens man venter på hjelp, sier hun.

Ullundertøy, lue, votter og regntøy bør også alltid være med i tursekken. Løvik anbefaler også hodelykt og refleksvest.

Sjekk værmeldingen

På fjellet er det viktig å huske fjellvettreglene, mens båtfolk oppfordres til å friske opp sjøvettreglene. Et minimum av sikkerhetsutstyr bør være med i båten.

– Ta med nok gode tau, en dregg eller et anker, og husk å sjekke at man har nok drivstoff. Solkrem, ekstra vann, redningsvest og førstehjelpsutstyr må alltid med, sier Lavik.

En powerbank sånn at man ikke går tom for strøm på mobilen, er også viktig.

