Motvind krev full gjennomgang av energipolitikken

– Noko av det viktigaste for ein sivilisert samfunnsdebatt er å ha eit så godt faktagrunnlag som i det heile mogleg. Det eine vi må finne ut av, er kva forbruk vi kan vente oss, her spriker tala veldig. Det er store forskjellar alt etter kor mykje vi skal elektrifisere framover, seier generalsekretær Rune Haaland i Motvind Noreg til E24.

I eit brev til Stortinget skriv Motvind at «Basert på tilrådingane og høyringsinnspela til kommisjonen, må Stortinget drøfte og vedta ein langsiktig energipolitikk», skriv E24.

«Der må våre energiressursar sjåast i eit berekraftig perspektiv, og der det blir lagt vekt på ei balansert avveging av behovet for energi, og konsekvensane av ulik energiproduksjon», skriv dei vidare.

Annonse

Organisasjonen hevdar at konsesjonar til vindkraft er gitt på feil grunnlag, og at det manglar utgreiingar, noko dei vil prøve rettsleg gjennom søksmål mot ei rekke vindprosjekt, skriv E24.

Den siste tida har det vore sterk motstand mot enkelte vindkraftverk. 34 ordførarar sende hausten 2019 eit opprop til Olje- og energidepartementet der dei ber om at vidare planlegging av vindkraftprosjekt på land i kommunane deira må stansast, og ber om at konsesjonar no blir avslått som følge av lokale vedtak om klart nei til vindkraftutbygging på land i deira kommunar. Per 1. september har 108 ordførarar slutta seg til oppropet, ifølge Motvind.

Sist det vart gjort ein heilskaplet gjennomgang av energipolitikken, var i stortingsmeldinga «Kraft til endring» frå 2016, der ein tok for seg energipolitikken fram til 2030, skriv E24.

(©NPK)