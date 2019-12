Motkultur som engasjerte

Et nytt år nærmer seg med stormskritt, og vi i Nationen oppsummerer debattåret 2019. Her er listen over de fem innleggene som var mest lest.

Matmatka

I oktober sendte NRK programet Matsjokket, hvor Kristofer og Gry Hivju besøkte fryselagre med sau. Der ble det tydelig for Norges befolkning hvor mye sau som ligger på lager.

Nationens debattleder Hilde Lysengen Havro skrev en kommentar, hvor hun pekte på at det ligger en matmakt bak lagrene:

"Gå inn i ein heilt vanleg matbutikk. Ein heilt vanleg Kiwi-, Rema eller Extra-butikk. Ein lågprisbutikk det har vorte fleire av, og som me handlar meir i. Kva møter deg der? Volum, volum og atter volum. Med volum skal Mat-Noreg byggjast."

Møkkvogner til redning

I april stilte bønder opp med møkkvogner fulle av vann for å stoppe en skogbrann i Sokndal kommune.

Nationens kommentator Hans Bårdsgård skrev i en kommentar at hytte-eierne i området kanskje ikke var så misfornøyd med alle bøndene i Norge når brannen nærmet seg hytta:

"Sivil beredskap er landbruk, og landbruk er sivil beredskap. Bøndene i Sel og Selbu er ikke bedre enn sine villanaboer. Alle ser det som en selvfølge å ta tak når det brenner i bygda. Men stadig færre har 8000 liters møkkvogn og pumpe til å fylle den på et par minutter."

Inrømmelse om ulv og sau

Jeger og bonde Mona Børset kom med en innrømmelse i Nationen i oktober. Hun var tidligere ulveforkjemper, og fortalte at hun tidligere trodde sauebøndene lente seg tilbake og nøt ferien etter at dyra var sluppet ut på beite.

Men etter selv å ha blitt sauebonde, endret hun mening.

"I løpet av siste året har jeg blitt både sauebonde og jeger. Og ikke i min villeste fantasi trodde jeg at det var så mye jobb. Men jeg elsker det! Jeg har en arbeidsdag som starter i 7-tida om morgenen og jeg er sjelden klar til å ta kveld før i 21-tida om kvelden. Dyra skal stelles og fôres, de skal ha omsorg og pleie, hus skal vedlikeholdes, gjerder skal flikkes, utgårder skal settes opp, tas ned eller flyttes", skriver hun.

Takk for maten

Stortingsrepresenant Magret Hagerup fra Høyre startet året med å takke bøndene for maten. Hun pekte på hvor viktig det er at maten er norsk og at vi er selvforsynte.

Hun viste til hvor sikker den norske maten er, og at forbrukeren må kjøpe norsk i butikken for at dette skal fortsette:

"Det er ditt og mitt valg hvilken mat vi kjøper. Men vi bør huske at den norske maten er i verdensklasse. En klasse vi må verne om. Vil vi beholde nærbutikken må vi bruke den, sies det, og ikke bare snakke om hvor viktig den er. Vil vi beholde den norske maten, må vi også kjøpe den. Det er faktisk et av de mest helsebringende tiltakene du kan gjøre i det nye året."

Kjøtt eller ikke kjøtt?

Odd Magne Tangen Karstensens innlegg gikk til Miljøpartiet De Grønne. Han var tidligere betalende medlem i partiet, men fortalte at han ikke likte politikken MDG rettet mot barna.

Det er spesielt kjøttetkuttet i skolene og på gamlehjem han reagerer på. Partiet fikk gjennom et forslag om å gjøre skolelunsjen kjøttfri i Oslo.

"Hva prøver dere egentlig å lære skolebarn? At det som er høyst naturlig for oss mennesker skal prioriteres bort? At det dere lærer på skolekjøkkenet om kost-sirkler og et variert kosthold betyr nada i praktisk betydning? At det er farlig for helsen å ha skinke på brødskiva kontra ost og syltetøy", spurte Karstensen.