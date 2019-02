Motebutikk slutter med ull for å beskytte sauen

Det skriver avisa Independent. Dyrerettighetsgruppen People for The Ethical Treatment of Animals (PETA) gikk ut med en appell til alle klesbutikker om å droppe ull, da de mener sauen lider under produksjonen.

Dette er bakgrunnen for at motebutikken Boohoo nå velger å droppe ull i sitt sortiment.

– Våre snille kjøpere er enige i at ingen gensere eller skjerf er verdt sparking, slåing og dreping av sauen på slaktebenken, og vi oppfordrer andre klesprodusenter til å følge Boohoos framtidsrettede tankegang, sier PETAs direktør for bedriftsprosjekter, Yvonne Taylor til Independent.

Boohoo selger over 36.000 produkter og solgte i fjor for 208 millioner pund.

Mener sauene mishandles

PETA har jobbet for at klesprodusenter skal slutte med bruk av ull helt siden 2014, og har vist fram videoer av sauer som blir mishandlet på slakterier som bevis.

De mener også ullproduksjonen er fiendtlig mot miljøet.

– Gjødsel framstilt fra husdyr har vesentlig bidratt til økningen i atmosfæriske drivhusgasser, storskala beite har ført til vegetasjonsendring og jorderosjon, sier de til Independent.

– Absurd å erstatte ull med plastfibre

Ifølge Phil Stocker, administrerende direktør i National Sheep Association, er det svært sjelden profesjonelle slaktere behandler sauene på denne måten.

Han viser også til at produksjonen av nylon og polyester er langt mer skadelig for miljøet en produksjonen av ull er.

– Det ville være absurd å erstatte ull, et naturlig materiale, med plastfibre som ikke nedbrytes, er laget av fossilt brensel og kan ende opp med å forurense havet, sier han til The Times.