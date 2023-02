Mot tidenes beste vintersesong for mange skidestinasjoner

– I Kvitfjell og Hafjell har vi hatt en formidabel sesong så langt, med både masse snø og folk, sier kommunikasjonsansvarlig i Alpinco AS, Veslemøy Eineteig Wedum, til Nationen.

Hun opplyser at antall skidager registrert i Kvitfjell ved utgangen av uke sju i år er fem prosent høyere enn på samme tid vintersesongen 2021/22, som var all time high i både Kvitfjell og Hafjell.

– I Hafjell går det også mot rekordsesong i år. Ved utgangen av uke sju er antall skidager i alpinanlegget i Hafjell tre prosent høyere enn på samme tid i fjor.

I Hafjell og Kvitfjell i Gudbrandsdalen kan de også se tilbake på flere omsetningsrekorder så langt denne vintersesongen.

– Forrige uke, altså uke 7 som er dansk og svensk vinterferieuke, førte til omsetningsrekord i begge alpinanleggene våre. Totalt passerte denne uka heisomsetningen for jula. I uke 7 solgte vi heiskort for 21 millioner kroner i Hafjell og 8 millioner i Kvitfjell, sier Eineteig Wedum.

Flere rekorder i Kvitfjell og Hafjell

I jula solgte Hafjell heiskort for 17 millioner kroner og Kvitfjell for 7,5 millioner.

– Vi ser også at de gjestene vi nå får, kjøper mer når de er her, både skiskole, skiutleie og mat. Skiskolen vår var eksempelvis utsolgt i uke 7. Vi kunne sikkert doblet bemanningen og likevel solgt ut når vi ser på etterspørselen vi hadde på disse produktene.

Eineteig Wedum peker på at dette er en helt klar trend de ser, og at særlig de danske turistene bruker mer penger når de først er her.

– Dette er sikkert en kombinasjon av at det er nye typer gjester. En del av disse gjestene ville kanskje ellers reist til alpene. Vi har jo sett bare i januar at svært mange store reisebyrå og selskaper sendte sine alpegrupper om til oss og avbestilte turene til Europa på grunn av lite snø. Dessuten har vi nok også fått bra drahjelp fra kronekursen.

Mot tidenes beste vinter i Hemsedal

I Hemsedal har de så langt i vinter både snørekorder og besøksrekorder.

– Samtidig har vi denne vintersesongen en betydelig økning i skiturister fra utlandet. Dermed går det mot tidenes beste skisesong her øverst i Buskerud, sier daglig leder i Destinasjon Hemsedal, Richard Taraldsen.

I Norge er det rundt 200 alpinanlegg spredt over hele landet. De fleste av disse rapporterer nå om svært gode snøforhold. En del av de største alpinanleggene melder om tidenes beste vinterferie. Det gjelder også flere av de mindre anleggene.

– Når det gjelder de 10 største alpinanleggene våre, så melder flere av dem om rekordbesøk og rekordomsetning så langt i vinterferieukene. Flere mindre alpinanlegg melder også i år om beste vintersesong noensinne, sier daglig leder og generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, Camilla Sylling Clausen.

Utfordringer knyttet til strømkrisen, og usikkerheten den medfører, preget starten på årets vintersesong for en god del alpinanlegg. En annen usikkerhetsfaktor er alltid været.

– Snøen kom en del steder sent, men godt. Nå har vi heldigvis veldig gode snøforhold i de aller fleste alpinanleggene våre. Det er veldig gode forhold i bakkene og masse turister som er tilbake. Vi får også meldinger om at noen av anleggene faktisk ikke har en eneste leieski igjen i disse dager. Det tyder jo også på mange nye skikjørere, legger hun til.

Jubel i alpinanleggene

Sylling Clausen understreker at knallstarten med masse snø også lover veldig bra for resten av årets vintersesong.

– Samtidig er det jo lagt en svært god snøsåle i bakkene som skal vare til etter påske, som i år er verken for tidlig eller for sent. Vi håper alltid på en rekordsesong, men det aller viktigste er jo at vi ser at veldig mange vil ut på ski.

Utlendingene er også på full fart tilbake til de norske alpinanleggene. Sylling Clausen viser til at blant andre danskene har et veldig bra prisnivå på grunn av kronekursen, og synes nå det er billig i Norge.

– Norge har også større snøsikkerhet enn nede i alpene, og samtidig har prisnivået i alpeområdene steget betraktelig. Det gjelder både heiskort, mat og drikke.

Rundt om i alpinanleggene registrerer de at både dansker, svensker og tyskere samt engelskmenn er på god vei tilbake i norske skibakker.

– Gir vekst og utvikling i distriktene

Spådommene om at en del hytter blir stående kalde i vinter, har heller ikke slått helt til.

– Noen dropper utenlandsturen i år, og går all inn for hytta. Vi har selv hytte i Hemsedal som vi nå leier mer ut enn tidligere. Med økte utgifter både hjemme og på hytta ser nok stadig flere dette som en grei løsning, sier Sylling Clausen og legger til:

– Det gagner jo alle alpinanleggene at hyttene rundt blir mer brukt. Samtidig selges det flere heiskort og ulike næringer i distriktene får økt omsetning.

Utenlandske turister er, ifølge generalsekretæren for alpinanleggene, ekstra lønnsomme for regionene de besøker.

– De bor i snitt fem dager på ett sted og bruker i snitt mellom seks og sju kroner på hver krone de bruker på heiskort. Gjestene fra utlandet leier mer ski, skiskole, handler og spiser oftere ute. Alt dette bidrar også til vekst og utvikling i distriktene, sier hun.