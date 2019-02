Moskusfellingen er i gang

– Ei voksen ku ble felt mandag. Tirsdag ble to voksne kyr og en kalv skutt, som et ledd i å redusere vinterbestanden av moskus så den blir mer i tråd med anbefalingen i forvaltningsplanen for arten, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i SNO.

Forvaltningsplanens mål er å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i artens kjerneområde på Dovrefjell. Dersom bestanden blir større enn dette, mener man at risikoen for at dyr skal vandre ut av kjerneområdet og skape konflikt med mennesker og andre interesser, vil øke.

Sist vinter ble det registrert 244 dyr under moskustellingen. I samråd med fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal rådet derfor Fylkesmannen i Trøndelag i oktober i fjor Miljødirektoratet til å redusere moskusbestanden denne vinteren.

– Vi har vurdert det som riktig å åpne for uttak av inntil 20 dyr i vinter, for å få bestanden ned mot 200 dyr i løpet av tre-fire år. Dette gir oss mulighet til å følge med på hva uttaket betyr for bestandens bruk av arealer, bestandssammensetningen og produksjon av kalver over noe tid, sier seniorrådgiver Erik Lund i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Vinterens uttak foregår i perioden fram til 15. mars.

