Mormoren i Christoffer-saken ber om at barns rettigheter kommer på melkekartongen

I NRKs podkast-serie Hele historien har statskanalen tatt for seg Christoffer-saken fra 2005. Mormoren til avdøde Christoffer Gjerstad Kihle (8), Ragnhild Gjerstad, forteller i podkasten at hun har et sterkt ønske etter at barnebarnet ble mishandlet til døde av stefaren.

Hun drømmer om at barns rettigheter blir trykket på melkekartongen.

– Min største drøm er at det på melkeliteren, den har fire sider, på den ene siden skal det stå: «Du ikke har lov til å slå barn». På den andre: «Du har ikke lov til å misbruke barn, og du har ikke lov til å true barn. Alle barn har rett på en trygg barndom», sier Gjerstad i podkasten.

– Hvis den melkeliteren står på frokostbordet, gjør den noe med de stakkars ungene som opplever det. De kan tørre og si fra. For en melkeliter er noe alle har på bordet. Så det jobber jeg for. Det er veldig mange unger som ikke har det greit, fortsetter hun.

I Facebook-gruppen «Venner av norsk landbruk» er det flere som kaster seg på, og mener at meieriene bør lytte til Gjerstad.

Tine: Vanskelig å velge ut den viktigste saken

Nationen har tatt kontakt med Tine og Q for å høre hva de tenker om ønsket til Ragnhild Gjerstad. Er det mulig å få trykt barns rettigheter på melkekartongen?

«Barns rettigheter er en svært viktig sak og de fleste støtter nok at det blir formidlet bredt og når flest mulig. Samtidig får vi i Tine svært mange henvendelser om bruk av melkepanelet til ulike gode formål og viktige saker, noe som gjøre det vanskelig å skulle trekke frem enkelte», svarer leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm, i en e-post til Nationen.

«Vi har også en tradisjon for å bruke melkepanelet til Tine-relaterte saker, noe vi ønsker å fortsette med. Det vil også være svært vanskelig å skulle velge hvilke av de viktige sakene som burde fått en plass på kartongen», skriver Malm videre.

Q-meieriene: «Passer ikke inn i våre planer»

Også administrerende direktør i Q-meieriene, Bent Myrdahl, er skeptisk til forslaget.

«Vi har sett på saken og kommet til at det ikke passer inn i vårt program for bruk av melkekartongen nå. Saken er selvfølgelig viktig, men som sagt passer det ikke inn i våre planer», skriver Myrdal i en tekstmeldig til Nationen.

Dermed får ikke mormoren til avdøde Christoffer Gjerstad Kihle oppfylt ønsket sitt med det første.

FNs barnekonvensjon

FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn under 18 år i verden. Barnekonvensjonen er nedfelt i norsk lov, og den skal sikre at barn får ekstra beskyttelse.

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon er: «alle barn har rett til beskyttelse», «alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke» og «alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til».