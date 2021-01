Mona (47) skjøt seks rever på fem timer

– Once in a lifetime! skrev Mona Olsen på Facebook torsdag 28. januar.

Etter håndballkampen mellom Norge og Spania onsdag kveld 27. januar dro Olsen ut i «reveglugga» til en jaktkompis. Klokka 22.20 satt hun klar på post. Allerede klokka 22.40 hadde hun felt den første reven.

Da klokka var 02.42 hadde Olsen felt fem til på lokasjonen i Indre Østfold.

– Dette er et godt opparbeidet åte gjennom nærmere 15 år. Det ble til sammen to tisper og fire hanner, sier Olsen.

Av ni sette rever var det seks stykker som kom på riktig skuddhold, ifølge Olsen.

– Jeg hadde med meg ti skudd og satt igjen med ett da den siste reven falt. Du gambler ikke med å skyte en rev uten å ha igjen oppfølgingsskudd. Det handler om jaktetikk og -moral, sier Olsen.

25 rever i sesongen

For Olsen var dette ny personlig rekord.

– Rekorder i jaktsammenheng er ikke min greie. Jeg tenker aldri at jeg skal sette noen rekord når jeg setter meg ned i glugga eller jakt generelt. Jo mer erfaring, jo bedre blir man til å benytte seg av de mulighetene som kommer, sier Olsen og understreker:

– Det var aldri lange hold på disse revene, det var normal skyteavstand på rundt 100 meter. Jeg er en ihuga revejeger og jeg og samboeren har felt rundt 25 rever i sesongen de siste tre-fire årene. Dette har primært vært med jakthund, sier Olsen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble det felt 23.620 rødrever i sesongen 2019–2020. Det er en nedgang på 5,7 prosent sammenlignet med 2018-201-sesongen.

På toppen av statistikken over felte dyr innen småvilt- og rådyrjakt troner rypa. Det ble til sammen felt 149.300 li- og fjellryper ved forrige sesong.

– Langt ifra noe A4-menneske

– De er ikke til å stikke under stol at man får et adrenalinrush når man ser en skygge komme. Likevel er opplevelsen av å være ute på jakt i snøfylt natur en like gode opplevelse som det å felle en rev, sier Olsen.

Olsen har drevet med jakt i 20 år.

– Jeg begynte i «voksen» alder, og har det har ikke vært noen tradisjon for jakt i min familie eller under oppveksten. Jeg har alltid gått mine egne veier og er langt ifra noe A4-menneske, sier Olsen.

– For meg handler jakt mye om sjelero, særlig ved gluggejakt. Tankene flyr, mens ører og øyne jobber. Om det ikke dukker opp en reveskygge, spiller for meg liten rolle. Skulle det bli fall er det en ekstra bonus, sier Olsen.

– Hva gjør du med rev etter felling?

– Hadde skinnprisen vært høyere skulle jeg gjerne gjort noe med de. Når det er sagt så drømmer jeg om et kurs i flåing og garving av skinn, samt et varmt verksted eller «furtebu» til å flå og berede skinn for å sy plagg. Men per nå har jeg dessverre ikke tilgang til en egnet plass å stå og det er ikke flust med slike kurs heller.