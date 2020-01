Minst 17 personer er savnet i australske branner

– Vi har begrunnet frykt for minst 17 personer som det ikke er gjort rede for i mindre tettsteder i det østlige Gippsland, sa statsminister Daniel Andrews i delstaten til pressen torsdag.

Annonse

Det offisielle tallet på omkomne ble onsdag oppjustert til 17, og minst 1.400 boliger er ifølge myndighetene lagt i aske, flest i delstatene New South Wales, Queensland og South Australia.

Etter en dramatisk nyttårshelg hvor brannene trakk ut mot kysten og truet mange tettsteder både i Victoria og New South Wales, arbeider myndighetene med å få oversikt over konsekvensene og tallet over savnede blir endret.

(©NTB)