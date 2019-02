Minst 15 gauper skutt etter første helg med jakt

Tall fra Miljødirektoratets oversikt Rovbase, viser at det er skutt minst 15 gauper etter at årets kvotejakt begynte 1. februar og fram til og med søndag.

Det er ikke jakt i de tre nordligste fylkene, og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I resten av landet er det åpnet for jakt.

Kvoten for jakta er satt til 55 gauper, hvorav 18 er hunndyr. Samtidig er det flere steder åpnet for kvotefri jakt, for eksempel i Rovviltregion 1, som omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det er også flere steder innad i regionene som er definert som beiteprioriterte områder med hensyn til gaupa, hvor det er kvotefri jakt. Det er eksempelvis registrert fire skutte gauper i Bygland kommune i Aust-Agder i inneværende sesong, og disse trekkes ikke fra noen kvote.

I tillegg er det skutt gaupe i kommunene Rennebu, Tingvoll, Steinkjer, Surnadal, Ringebu, Skien, Nome, Kongsberg, Tinn og dessuten Lierne, hvor antallet er to dyr.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1.

I 2018 ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Totalt ble 44 dyr felt under fjorårets kvotejakt.