Sverige tillater minkavl igjen

Frykt for koronasmitte mellom dyr og mennesker førte til at minkoppdrett ble forbudt i Sverige fra begynnelsen av 2021.

Nå har det svenske jordbruksverket besluttet at forbudet ikke forlenges. Dermed blir minkavl igjen tillatt fra januar 2022, skriver SVT.

Annonse

– Vår beslutning er basert på rapporten som de sakkyndige myndighetene har gitt oss. På bakgrunn av dette vurderer vi at en spredning av minkene som holdes i landet i dag ikke utgjør en trussel mot dyre- og folkehelsen, og da er ikke et forbud berettiget, sier Lotta Hofverberg, enhetsleder ved smittevernenheten, ifølge den svenske kanalen.

Noen restriksjoner vil imidlertid gjelde for minkoppdrettere også neste år. Dette innebærer isolering av anleggene, samt krav til hygienerutiner og verneutstyr for personalet på minkfarmene.

– Restriksjonene er en forutsetning for å tillate parring ved svenske minkanlegg. Hensikten er å redusere risikoen for at smitte bringes inn i anleggene og spres mellom mink og mennesker, sier Hofverberg.