Miniubåt søker etter antatt omkommet mann i Jølster

Søket skulle etter planen starte klokka 12 torsdag, men ble utsatt fordi veien er stengt.

Ved 15-tiden opplyser Sunnfjord-lensmann Dag Fiske til Bergens Tidende at søket er i gang.

– Det er fortsatt veldig grumsete vann og mange gjenstander i raset. Miniubåten skal ha utstyr for å avdekke metallgjenstander, et magnetometer, og dessuten verktøy for å kartlegge bunnforholdene med en såkalt multistråle. Kort sagt kan den søke uten sikt, sier lensmannen til avisen.

Annonse

Mannen i 50-årene er meldt savnet etter at en bil ble tatt av jordskredet over fylkesvei 451 ved Årnes i Jølster tirsdag. Politiet regner med at mannen var alene i bilen, men sier at de ikke kan utelukke noe.

Ved 13-tiden torsdag var rundt 20 personer involvert i leteaksjonen i rasområdet. Det ble gjort søk med både helikopter, båt og søkestand i jordmassene.

– Hovedprioriteten nå er å finne bilen og eventuelt omkomne i bilen, sier Dag Fiske.

(©NTB)