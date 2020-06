Minister spår mindre vindkraftutbygging på sikt

– Mykje av det som blir bygd ut no, blir bygd innanfor eit subsidiesystem me har hatt i mange år. Det blir det slutt på i 2021. Då vil det bli mindre utbygging, trur eg, seier Bru til NRK.

Signala blir sett i samanheng med at regjeringa skal før sommaren leggja fram ei melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover, og får organisasjonen til vindkraftbransjen, Norwea, til å reagera.

– Me treng straumproduksjon framover, og den billegaste måten å byggja ut meir fornybar kraft på er vindkraft, seier administrerande direktør i Norwea, Øyvind Isachsen.

