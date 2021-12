Mindre steder i distriktet står i fare for å miste taxi-tilbudet

Drosjereformen til Solberg-regjeringen skulle sikre bedre konkurranse, og et godt drosjetilbud i hele landet.

I stedet sitter mange små steder, som Fitjar kommune i Vestland, igjen med et redusert tilbud, skriver NRK.

– Jeg vil jo gjerne gi et godt tilbud, men er nødt til å se på lommeboka, Knut Ståle Alsaker som driver et taxiselskap i Fitjar til kringkastingen.

Det var Sunnhordland og Fitjarposten som omtale saken først.

– Bare drosje på dagtid

Drosjereformen til Solberg-regjeringen førte til at Alsaker ikke lenger hadde monopol på kjøring i kommunen. Omsetningen til selskapet hans gikk fra seks millioner til nærmere én.

– Nå har vi to biler og to ansatte. Men det er så vidt det går rundt, sier han til NRK.

Forbundsleder for Norges Taxiforbund Hordaland, Tor Anders Hauge, forteller at mange mindre kommuner har utfordringer med taxi-tilbudet.

– På mange små steder er det bare drosje på dagtid. Drosjer er et bindeledd i kommunene, og er ikke minst viktig for eldre. Uten drosje kan vi risikere at folk tar bilen selv på tidspunkt der de slett ikke skulle kjørt, sier Hauge til kanalen.

Støre-regjeringen vil reversere drosjereformen

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de har startet arbeidet med å reversere drosjereformen.

– Eventuelle endringer vil kreve endringer i forskrifter og lover. Dette skjer etter fastlagde prosesser, og det er vanskelig å vite akkurat når det vil være klart, skriver Gundersen.