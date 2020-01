Mindre skogbrann enn frykta i fjor

Skadebildet for fjoråret vart langt betre enn frykta, melder forsikringsselskapet Skogbrand i ei pressemelding. Selskapet forsikrar meir enn 42000 skogeigedommar.

Også innmelde skadar knytt til storm, uvêr og klimaendringar var moderat i fjor.

Administrerande direktør, Per Asbjørn Flugstad, seier at høg beredskap frå brannvesen og stor innsats frå skogeigarar og skogsentreprenørar har gjort at ein har unngått eit tilsvarande år som 2018.

Annonse

Forsikringsselskapet trur derimot at skadar som følgje av endringar i klima vil auke på sikt:

– Slike skadar vil variera mykje frå år til år. På lengre sikt vil vi nok sjå ein auke. Samstundes får vi glede oss over at den norske skogen generelt sett kom seg godt igjennom 2019, med få og små skadar og utan store, negative hendingar, seier Flugstad.

Risikoen har auka innan skogforsikring som følgje av klimaendringane. I Sverige har ikkje utviklinga i 2019 vore like positiv. Der må skogeigarar rekne med ein betydeleg prisauke på forsikringa. I Noreg vil skogeigarar, for første gong på fem år, ikkje få ein auke i prisen på skogforsikring, melder forsikringsselskapet.