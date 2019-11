Mindre matsvinn hos bakeriene

Det er 43 medlemsbedrifter i Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) som har deltatt i undersøkelsen. 33 prosent av dem som har deltatt oppgir at de har redusert svinnet av brød og bakervarer, og 23 prosent svarer de har redusert svinnet vesentlig i løpet av 2019.

– Denne undersøkelsen er bekreftelse på at de tar temaet på alvor og jobber kontentuerlig med å redusere svinnet, sier Gunnar Bakke som er direktør i BKLF til Nationen.

Det var Bakeri.net som først omtalte undersøkelsen.

Ressurspyramide

Det var i forrige uke at NRK-programmet Matsjokket viste fram hvor mye brød som kastes hvert år. Tall fra Østfoldforskning, gjengitt i programmet viser at det hvert år kastes 65 millioner brød i Norge, 40 millioner av disse fra matbutikkene. Dettetilsvarer 109.000 brød daglig.

To prosent av dem som har svart på undersøkelsen til Baker- og Konditorbransjens Landsforening sier at mer enn 15 prosent av produksjonen deres går til dyrefôr.

– Jeg tror mange tenker at det er et bedre alternativ enn å kaste det, sier Bakke.

For å redusere matsvinnet har BKLF laget en ressurspyramide. En omvendt pyramide hvor det viktigste er øverst. I den pyramiden er det salg av varer til full pris som er øverst og som derfor også regnes som viktigst. Sekundert kommer salg til redusert pris, så donasjon, så dyrefôr. Nederst ser man kompost og forbrenning.

– Alle disse leddene skal sørge for bærekraft. Det handler om å holde seg øverst i pyramiden, sier Bakke.

Too Good To Go

Undersøkelsene viser at mer enn halvparten av bakeriene er tilknytta Too Good To Go, som er en app hvor bakeriene og andre matserveringer kan selge overskuddsmat til en redusert pris på slutten av dagen.

– Vi var tidlig ute med å gå inn i den ordninga, og har vært med på å løfte den fram. Det gjør vi for å vise at det finnes andre alternativer enn at overskuddet går til dyrefôr, sier Bakke.

Han forteller også at bakeribransjen har knytta seg til KuttMatsvinn2020 som er en kampanje for å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos de deltakende serveringssteder.

– Undersøkelsen vi har gjennomført var en bekreftelse på at alle ledd i bransjen vår jobber med temaet og at vi tar bærekraft på alvor, sier Bakke.