Mindre bruk av forsøksdyr

I 2016 ble det brukt omlag 12 millioner fisk, fugler og dyr i forskjellige forsøk, mens det i fjor kun ble brukt 1,7 millioner dyr til forsøk. Det viser tall P4-nyhetene har henta fra Mattilsynet.

Forsøk på fisk

Til P4 opplyser avdelingssfje Ole Aamodt i Mattilsynet at det i 2016 var to store forsøk på avlusning av fisk og at det i disse forsøkene ble det brukt et stort antall fisk.

Tallene viser også at det som oftest er fisk som blir brukt i forsøk i Norge. I fjor var det nesten 1,6 millioner fisk det ble gjort forsøk på. I tillegg ble det blant annet drevet forsøk på 63.000 mus, 5000 rotter, 13.000 fugler, 4500 stor- og småfe og litt over 600 griser.

Radiokanalen opplyser om at forsøkene kan handle om alt fra vaksiner og blopdprøver til testing av nytt teknologisk utstyr og trening på kirurgiske teknikker.

Aamodt i Mattilsynet sier til P4 at de er strenge med de som ønsker å bruke dyr i forsøk i Norge.

– Nesten alle må modifisere søknadene sine betydelig når det kommer til belastning for dyrene, og de må redusere antallet dyr før søknadene blir godkjent, sier han.