Mímir Kristjánsson vil ha fleire ut i distrikta

Slik startar kronikken frå den avtroppande nyheitssjefen i Klassekampen i Aftenposten måndag. Mímir Kristjánsson frå Stavanger valde å gå attende til både politikken og heimbyen, og sa opp stillinga som politisk redaktør i Klassekampen tysdag førre veke.

– Eg vil bidra til eit politisk skifte i Stavanger, som har vore høgrestyrt sidan eg var ni år, sa han til Klassekampen. Avisa melde først nyhendet om at vestlendingen no forlet journalistikken, for å verte ordførarkandidat for Rødt.

No ønskjer Kristjánsson at fleire finn vegen ut av Oslo-gryta.

Ressursane finst i distrikta

Fram mot 2040 ventar nemleg Statistisk sentralbyrå at Oslo skal få 142.000 nye innbyggjarar. Då vil det bu 815.000 innbyggjarar i byen, og i tiåra etter 2040 vil det bu fleire på Grünerløkka enn det bur i heile Finnmark fylke i dag, skriv Klassekampen-nyheitssjefen.

Kristjansson skriv at ein heil tredel av folket i Noreg, altså 1,9 millionar menneske, kjem til å bu i Oslo, Akershus og Østfold i 2040.

Ressursane ein skal leve av i framtida, finst ikkje i Oslo, peikar Kristjánsson på. Sjømaten, den kraftkrevjande industrien , vind- og vasskrafta, fisken, oljen, gassen og leverandør- og verftsindustrien finst alle langs kysten og i distrikta.

Jamvel er det i Oslo avgjerdene vert tekne.

Den avtroppande nyheitssjefen i Klassekampen meiner det er naivt å tru at konsentrasjonen av folk rundt Oslo ikkje vil gjere noko med landet.

Annonse

Større avstand

– Når stadig fleire flyttar inn til Oslo og omland, aukar paradoksalt nok avstanden mellom hovedstaden og landet elles. Kvardagen i en millionby, ein by med 20.000 innbyggjarar og ei bygd med 300 fastbuande har lite til felles, skriv Mímir Kristjánsson.

Den avtroppande nyheitssjefen meiner at ein vil sjå eit stort gap i partival, politiske spørsmål og verdispørsmål mellom Oslo og resten av landet. Han peikar på brexit i Storbritannia og dei gule vestane i Frankrike for å illustrere dei alvorlege konsekvensane som kan oppstå for eit samfunn når avstanden mellom sentrum og periferi aukar.

Oslofolk tener mest på utflytting

Dei som har mest å tene på at folk flyttar ut i distrikta, er Oslo-folk, skriv Krístjansson.

– Det finst knapt éi einaste politisk utfordring i Oslo-politikken som ikkje er eit resultat av at det bur for mange menneske i og rundt byane, skriv han.

Kristjánsson meiner ein bør gå saman i ein nasjonal dugnad for å avgrense folkeveksten i Oslo-gryta.

Les også debattinnlegget: Trenger vi en bygdepolitikk?

Og kronikken: Den høylytte klagingen